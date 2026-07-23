К концу первого полугодия дефицит бюджета Башкирии превысил 17 млрд рублей

По итогам июня дефицит бюджета Башкирии оказался более 17,05 млрд руб., за месяц увеличившись на 4,9 млрд руб. Эти данные следуют из ежемесячных отчетов об исполнении бюджета, которые публикует региональное министерство финансов.

Поступления в бюджет Башкирии к концу первого полугодия составили около 133,54 млрд руб., что соответствует 42,2% от изначального плана на весь 2026 год (316,8 млрд руб. с учетом уточнений до правок в конце июня). Республика получила 40,02 млрд руб. в виде безвозмездных поступлений из федерального бюджета (51,3% от годового плана), а собственные доходы региона составили 93,52 млрд руб. (39,2% плана).

Для сравнения, в первом полугодии 2025 года доходы составили 128,85 млрд руб. (исполнение — 38,1%), из которых 42,49 млрд руб. пришлись на федеральную поддержку (51,9% от плана) и 86,36 млрд руб. — на налоговые и неналоговые доходы (33,7% от плана).

Расходы бюджета Башкирии к концу июня превысили 150,59 млрд руб., что составляет 44,2% от плана на год. За такой же период прошлого года республика израсходовала 144 млрд руб.

В первой версии бюджета объем доходов бюджета планировался в размере более 316,2 млрд руб., однако в конце июня Курултай Башкирии утвердил снижение поступлений до 303 млрд руб. Расходы должны увеличиться с 338,7 млрд до 340,4 млрд руб. Дефицит бюджета, таким образом, увеличится с 22,5 млрд до 37,4 млрд руб.

Идэль Гумеров