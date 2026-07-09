Алтайские таможенники пресекли вывоз шкуры медведя в Казахстан

Вывоз шкуры бурого медведя без разрешительных документов пресекли алтайские таможенники. В отношении иностранного правонарушителя возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений), сообщили в Сибирском таможенном управлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

Как рассказали в ведомстве, сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю на границе с Казахстаном остановили автомобиль под управлением иностранного гражданина. В машине они обнаружили шкуру бурого медведя с головой и лапами, выполненными из пластика. Документы на вывоз деривата за рубеж у водителя отсутствовали. Как установили таможенники, которым была передана находка, шкура была выделана кустарным способом. Вес изделия составил 14 кг, а рыночная стоимость — 87 тыс. руб.

Фигурант дела об административном правонарушении пояснил, что шкуру он получил в подарок, о правилах перемещения такой продукции не знал.

Как писал «Ъ-Сибирь», красноярские таможенники пресекли вывоз в Китай советских государственных наград, часть из которых была признана культурными ценностями. Ордена и медали были обнаружены в аэропорту Красноярска в багаже иностранного гражданина.

Михаил Кичанов