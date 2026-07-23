Бившегося головой в здание СКР в Нижнем Тагиле отправили на лечение

Мировой судья Ленинского района Нижнего Тагила обязал пройти принудительное лечение местного жителя, который разбил головой стекло на в дверях в здание районного следственного отдела Следственного комитета, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Инцидент произошел в ночь на 19 марта 2025 года. Житель находился в состоянии алкогольного опьянения, когда совершал эти действия. Судебно-психиатрическая экспертиза выявила временное психическое расстройство у подсудимого на момент совершения, поэтому он не понимал, что делает.

Было возбуждено уголовное дело за вандализм по ч. 1 ст. 214 УК РФ. Суд признал его невменяемым и освободил от уголовной ответственности, назначив лечение в стационаре общего типа. Фигурант согласился с необходимостью терапии. Он пояснил, что мотивом стали давние обиды на следствие из-за вынесенного несколько лет назад приговора, который он считал слишком строгим. «Именно это субъективное убеждение, усугубленное состоянием опьянения и психическим расстройством, подтолкнуло его к выбору столь нестандартного способа выражения недовольства»,— говорится в сообщении.

Ирина Пичурина