О том, насколько сложно организовать свадьбу, не сказал только ленивый. Однако сделать торжество таким, чтобы о нем остались только хорошие воспоминания, реально. Варвара Шатуха, руководитель свадебного агентства «Дважды да» и эксперт Авито Услуг, считает, что для этого воспринимать свадьбу нужно не как чудо, которое случится само, а как проект, требующий тщательного планирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свадьба певицы Дуа Липы и актера Каллума Тернера

Фото: @dualipa Свадьба певицы Дуа Липы и актера Каллума Тернера

Фото: @dualipa

Платье — потом

Первым делом стоит не бежать на примерку свадебных нарядов, а зафиксировать ценности пары и бюджет. Многие пары совершают одну и ту же ошибку: сначала выбирают площадку и образы, а уже потом пытаются «вписать» в остаток бюджета декор, фото и логистику. В результате ключевые элементы вроде освещения или звука финансируются по остаточному принципу, а ведь именно от них зависит качество снимков и атмосфера в целом.

Чтобы не попасть в эту ловушку, эксперт советует начать с брифа: выписать, что для пары действительно важно (например, «чтобы было много танцев» или «чтобы вечер прошел камерно»), а что — точно не нужно. На основе этих приоритетов формируется бюджет, где каждой категории (площадка, банкет, образы, декор, фото/видео, координация) отводится своя доля. И обязательно — резерв в 10–15% на траты, про которые молодожены могут не знать вовсе, так как не сталкиваются с ними в обычной жизни: пробковый сбор, аренда стульев, продление площадки и другое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свадьба певицы Дуа Липы и актера Каллума Тернера

Фото: @dualipa Свадьба певицы Дуа Липы и актера Каллума Тернера

Фото: @dualipa

Проводники в мире свадеб

Когда приоритеты расставлены, наступает этап подбора специалистов. Здесь важно не гнаться за «самым популярным» ведущим или фотографом: это не гарантирует, что человек попадет в настроение и ожидания пары. Смотреть заранее удобно на онлайн-площадках: там можно быстро собрать пул кандидатов под каждую задачу, изучить отзывы и сравнить предложения.

Объективные маркеры надежности — прозрачные сметы, четкое описание зон ответственности, понятный план взаимодействия и умение задавать правильные вопросы (о ценностях, ожиданиях, значимых ритуалах пары). Задача со звездочкой на этом этапе — прислушаться к собственным ощущениям: насколько подрядчик слышит пару, комфортно ли с ним обсуждать детали, не возникает ли внутреннего сопротивления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свадьба певицы Дуа Липы и актера Каллума Тернера

Фото: @dualipa Свадьба певицы Дуа Липы и актера Каллума Тернера

Фото: @dualipa

Организатор VS координатор

Спокойная свадьба начинается с организатора. Его задача — собрать из отдельных элементов единый сценарий, где все согласовано: стилистика, тайминг, площадки, меню, декор и предпочтения пары. Хороший организатор заранее просчитывает риски и готовит план Б на разные случаи, а также не дает упустить из виду то, о чем будущие молодожены могли забыть.

Координатор вступает в игру на финальном этапе — в день свадьбы. Он берет на себя операционные задачи: следит за фактическим таймингом, встречает подрядчиков, контролирует нюансы, чтобы в ключевые моменты (вроде первого танца) молодых ничего не отвлекало.

Лучше всего эти роли работают в связке: организатор задает направление и берет на себя стратегические решения, а координатор обеспечивает безупречное исполнение в моменте. Тогда пара не тратит силы на контроль мелочей и может отдыхать на своем празднике, а не управлять им.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свадьба певицы Дуа Липы и актера Каллума Тернера

Фото: @dualipa Свадьба певицы Дуа Липы и актера Каллума Тернера

Фото: @dualipa

Ритм праздника

По словам Варвары Шатухи, грамотное планирование строится вокруг опорных точек: церемония, ужин, первый танец, финал. Длительность каждого блока нужно оценивать реалистично, с учетом возможных задержек. Обычно закладывают свободные окна по 15–30 минут между частями торжества и буфер на форсмажоры (10–15% от общего времени). Такой подход позволяет сохранить плавность вечера и оставить место для спонтанных моментов, которые часто и становятся самыми ценными.

Детали решают

Есть ряд мелочей, которые на этапе планирования кажутся незначительными, но в день свадьбы ощутимо влияют на комфорт. Именно из таких деталей складывается общее чувство продуманности и заботы — то, что позволяет паре по-настоящему расслабиться и наслаждаться праздником, а не решать проблемы на ходу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свадьба певицы Дуа Липы и актера Каллума Тернера

Фото: @dualipa Свадьба певицы Дуа Липы и актера Каллума Тернера

Фото: @dualipa

Вот на что стоит обратить внимание: