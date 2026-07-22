ФБР задержало главу Ассоциации футбола Аргентины перед вылетом из Нью-Йорка
Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США сняли с рейса главу Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа. 30 июля он должен будет дать показания в окружном суде Флориды по делу о многомиллионных финансовых махинациях, в которых предположительно замешана организация, передают аргентинские издания TN и Infobae. Организация отвергает информацию о задержании.
Фото: Carlos Barria / Reuters
Господин Тапиа должен был вылететь из аэропорта в Нью-Йорке вечером 21 июля вместе с другими представителями AFA и игроками сборной Аргентины. Перед посадкой его задержали агенты ФБР и отвели в комнату для допроса: там у него изъяли телефон и другие устройства.
На следующей неделе Клаудио Тапиа, казначей AFA Пабло Товигиньо и предприниматели Хавьер Фарони и Диего Лусеро должны будут явиться в окружной суд Флориды для дачи показаний. Они фигурируют в расследовании ФБР в отношении компании господина Фарони TourProdEnter LLC — она собирает платежи по контрактам, которые AFA подписывала со спонсорами.
За последние несколько лет TourProdEnter заработала не менее $260 млн. Из них $57 млн были распределены между компаниями с неясным экономическим обоснованием.
Федеральное бюро расследований (ФБР) ведёт расследование предполагаемых финансовых махинаций Ассоциации футбола Аргентины (AFA) с 2025 года. По данным газеты La Nacion, с 2024 года AFA провела подозрительные многомиллионные транзакции через пять американских банков. Главными подозреваемыми являются бенефициары компании TourProdEnter LLC, принадлежащей театральному продюсеру Хавьеру Фарони. Эта компания собирала платежи по контрактам, которые AFA подписывала со спонсорами. Из $260 млн, заработанных TourProdEnter LLC, $57 млн были распределены между компаниями с неясным экономическим обоснованием, контролируемыми лицами, живущими на социальные пособия в Буэнос-Айресе.
Помимо этого, Международная федерация футбола (FIFA) также ведет расследование в отношении Ассоциации футбола Аргентины и её главы Клаудио Тапии по делу о незаконном накоплении значительного состояния, включая право собственности на поместье стоимостью в 10 гектаров земли, вертолётную площадку, коневодческую ферму и более 50 старинных автомобилей. Это имущество зарегистрировано на имена пенсионерки и частного предпринимателя, которые предположительно являются подставными лицами. FIFA не одобряет вмешательство правительства в дела национальных федераций, и в случае подтверждения претензий аргентинская сборная может быть исключена из чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.