Свитер греет трижды

Покупая вязаный свитер, шапку или шарф бренда «МИЛОК», человек платит за качественную вещь ручной работы — уникальное изделие. При этом до 40% розничной стоимости каждого изделия получает создавшая его мастерица. А еще 10% — благотворительные организации, в том числе Русфонд. Остальные средства идут на развитие проекта. Уже четыре года, с начала работы социального проекта «МИЛОК», схема не меняется — благотворительность здесь заложена в цену каждой вещи. Такую бизнес-модель вместе с подругой в 2022 году придумала нижегородка Юлия Мохова, специалист по стратегическим коммуникациям, руководитель своего специализированного агентства «Мохова». А началось все с желания купить теплый шерстяной свитер — и не массового производства.

— Нам захотелось найти свитер — необычный, теплый, по-настоящему качественный,— рассказывает Юлия.— Такой, какой могла бы связать бабушка. А если своей бабушки уже нет, как в моем случае, мы решили: пусть будет чья-то чужая. Ведь тепло от этого не становится чужим?

Так из идеи вырос проект, где сначала главными адресатами поддержки были задуманы пожилые женщины из Нижегородской и Владимирской областей, умеющие хорошо вязать, стремящиеся получить дополнительный доход и желающие быть нужными кому-то. Сейчас до 30 мастериц создают одежду по эскизам дизайнеров — материалы для работы им предоставляет проект. За четыре года продано более 2 тыс. изделий, включая корпоративные заказы. Стоимость одного изделия варьируется от 4 тыс. до 19 тыс. руб. руб. Вязальщицы получают оплату за свой труд сразу после выполнения заказа.

— Мы изначально понимали, что мастерица не должна брать на себя коммерческие риски проекта,— говорит Юлия.— Если изделие будет продаваться долго, это наша ответственность. При этом основательницам хотелось, чтобы добро не заканчивалось в точке покупки, чтобы одна вещь могла запустить целую цепочку помощи. Поэтому 10% с продажи каждой вещи стали направлять в Русфонд, в фонд, который помогает сиротам, и в детский дом. Критерии выбора были просты: все три организации хорошо знакомы Юлии Моховой и вызывают доверие.

— Переводя 10% в пользу других благотворительных и социальных проектов, мы довели до максимума процент «пролонгированной доброты»,— рассказывает Юлия.

10% здесь, по ее словам, честно высчитанная мера возможного, все остальное, за вычетом вознаграждения мастерицам, уходит на логистику и менеджмент:

— Почти весь год мы работаем в ноль. Исключение — крупные сезонные заказы, например корпоративный мерч к Новому году. В остальное время это тонко настроенная, хрупкая экономика.

Пусть хрупкая, но системная, осознанная. Как говорит Юлия Мохова, благотворительность не может жить только на благородном порыве: «Нельзя сегодня растрогаться и помочь, а завтра передумать». Покупателя вещей «МИЛОК» часто трогает то, что он приобретает вещь с историей, со смыслом, созданную для того, чтобы помочь. Однако создателям проекта важно подчеркнуть: за одной покупкой может стоять не одна спасенная судьба, а сразу несколько.

«МИЛОК» — это часть коммуникационного агентства Юлии Моховой, проекта коммерческого. «МИЛОК» показывает, что благотворительность может быть не дополнением к бизнесу, а одним из принципов его устройства.

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rusfond.ru/issues/1331

Наталья Волкова, корреспондент Русфонда