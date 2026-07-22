В двух селах Зилаирского района появилось топливо

В селах Зилаир и Юлдыбаево возобновилась реализация топлива. Об этом в соцсетях написал глава администрации Зилаирского района Борис Мелкоедов.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее местные власти заявляли об отсутствии всех видов топлива на заправках района.

Днем 22 июля в районном центре появился бензин АИ-92 и АИ-95, рассказал глава муниципалитета. В Юлдыбаево есть только дизельное топливо, написал господин Мелкоедов.

Глава района рекомендовал жителям заранее позаботиться о наличии топлива на случай дальних поездок.

Идэль Гумеров