В Зилаирском районе на заправках нет топлива

По данным на 21 июля в Зилаирском районе на заправках отсутствуют все виды топлива, сообщил глава муниципалитета Борис Мелкоедов. Господин Мелкоедов попросил местных жителей, планирующих дальние поездки, заранее позаботиться о наличии топлива.

Глава района рекомендовал без особой необходимости не выезжать на дальние расстояния. Если все же возникла «острая необходимость в передвижении», Борис Мелкоедов посоветовал сообщить близким или в Единую дежурно-диспетчерскую службу о направлении и времени выезда.

Майя Иванова