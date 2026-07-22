Пятикратный победитель Лиги чемпионов Каземиро перешел в «Интер Майами»
Бразильский полузащитник Каземиро подписал контракт с клубом североамериканской Главной лиги соккера (MLS) «Интер Майами». Об этом сообщила пресс-служба команды.
Бразильский футболист Каземиро
Фото: Troy Taormina / Reuters
Соглашение между 34-летним футболистом и клубом, являющимся действующим чемпионом MLS, действует до лета 2029 года. Бразилец, таким образом, станет одноклубником восьмикратного обладателя «Золотого мяча» аргентинца Лионеля Месси.
С лета 2022 года Каземиро выступал за «Манчестер Юнайтед», с которым выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги. Наиболее успешный период карьеры бразильского хавбека связан с мадридским «Реалом». В составе команды из столицы Испании он пять раз выиграл Лигу чемпионов и трижды побеждал в чемпионате страны.
Переход футболистов с известными именами, такими как Каземиро, в клубы MLS (Major League Soccer) является частью общей тенденции привлечения суперзвезд в американскую лигу. Это началось давно: еще в 1970-е годы в американском чемпионате играли такие выдающиеся футболисты, как Пеле, Йохан Кройф и Франц Беккенбауэр, а в XXI веке – Дэвид Бекхэм и Златан Ибрагимович. Руководство лиги стремится повысить ее популярность и привлечь новых зрителей.
Значительную роль в привлечении звезд играет финансовый фактор. Несмотря на менее высокие формальные зарплаты по сравнению с европейскими и саудовскими клубами, MLS предлагает выгодные соглашения, включающие отчисления от рекламных контрактов с крупными брендами, такими как Apple TV и Adidas. Это позволяет игрокам, даже на завершающем этапе карьеры, получать существенный доход. Так, Лионель Месси, будучи звездой «Интер Майами», имеет гарантии отчислений от Apple TV, привязанные к росту числа подписчиков сервиса.
Приезд мировых знаменитостей в MLS также связан с предстоящим чемпионатом мира 2026 года, который совместно примут США, Канада и Мексика. Ожидается, что этот турнир станет мощным драйвером роста интереса к футболу в Северной Америке, и присутствие таких игроков, как Месси и теперь Каземиро, призвано усилить этот эффект. С приходом Месси «Интер Майами» уже заметно увеличил свою популярность, что выразилось в росте числа подписчиков в соцсетях и значительном увеличении спроса на билеты.