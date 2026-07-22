Минтранс будет согласовывать глав транспортных министерств в регионах

Госдума приняла закон о наделении Минтранса правом согласовывать кандидатуры руководителей региональных министров транспорта. Предложенные министерством изменения объясняются необходимостью усиления контроля за расходованием средств федерального бюджета. Нововведение не затронет Москву, Санкт-Петербург и Севастополь. Эксперты отмечают, что поправки отражают «единство транспортной системы страны».

Соответствующие поправки к закону «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», разработанные по поручению президента, были одобрены Госдумой 22 июля. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2027 года.

Поправки разработал Минтранс РФ в августе 2025 года. Ведомство объясняло инициативу тем, что в регионы направляется «колоссальное» количество денег для ремонта и строительства дорог (только в 2025 году было выделено 338,1 млрд руб.). Поскольку ведомство не обладает правом влиять на кадровые назначения в регионах, возникает риск неэффективного использования этих средств и срыва сроков сдачи объектов из-за назначения «некомпетентных или недобросовестных руководителей», поясняли в министерстве.

Подробнее — в материале «Минтранс берет посты под контроль».