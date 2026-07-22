«Росгосстрах» получил сотни запросов на страхование складов за последние дни

Спрос на страховку предприятий на случай атаки БПЛА с 2024 года вырос в несколько раз, заявил генеральный директор «Росгосстраха» Максим Шепелев. По его словам, только за последние четыре дня компания получила сотни запросов от владельцев складов с товарами для маркетплейсов.

«Росгосстрах» выплатил около 1 млрд руб. корпоративным клиентам за 2025 год по «событиям, связанным с БПЛА». Сумма выплат за первое полугодие уже превысила 600 млн руб.. «Механизм страховой защиты работает, но его возможности объективно ограничены и будут снижаться с учетом увеличения количества и последствий атак БПЛА»,— указано в обращении господина Шепелева на сайте «Росгосстраха».

С конца прошлой недели ВСУ ударили сразу по нескольким крупным объектам Wildberries в Московской и Тамбовской областях, а также Краснодарском крае. Максим Шепелев напомнил, что ущерб при повреждении логистических объектов может достигать сотен миллиардов рублей. При этом значительная часть ответственности по перестрахованию ложится на Российскую национальную перестраховочную компанию (РНПК) — около 72% взносов.

Совокупная ответственность компании по связанным с терроризмом и диверсиям рисками уже достигла 8 трлн руб. По всему перестраховочному портфелю в 2025 году РНПК выплатила 71 млрд руб. — в 1,2 раза больше чем за три предыдущих года. При этом риски, связанные с террористическими атаками, прописаны не во всех договорах.