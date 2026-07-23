Газета «Коммерсантъ» 23.07.2026, 08:30 Топ-10 брендов джина по продажам в России в январе—июне 2026 года Выйти из полноэкранного режима Бренд Продажи (тыс. дал) Изменение год к году (%) Доля на рынке (%) Barrister 570,2 19,2 48,2 Gletcher 175,7 23,3 14,9 Green Baboon 73,1 11,6 6,2 Freeman 48,8 –8,0 4,1 Gin Lane 35,2 90,1 3 Brooks 26,1 –16,8 2,2 Hackey 24,9 53,5 2,1 Royal Raven 21,8 без изменений 1,8 Gamblers 17 59,7 1,4 Hoppers 13,3 46,0 1,1 Другие 177,6 –10,0 15 Джин всего 1183,7 13,3 100 Открыть в новом окне Источник: рейтинг A.List.