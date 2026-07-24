Из свежей почты

Тимур Казанбаев, 16 лет, задержка психоречевого развития, расстройство аутистического спектра, требуется курсовое лечение. 220 112 руб.

Внимание! Цена лечения 257 112 руб. Телезрители ГТРК «Башкортостан» соберут 37 тыс. руб.

Из роддома Тимура выписали с диагнозом «поражение центральной нервной системы». Мы лечились у невролога, делали массажи и упражнения, но развивался сын с задержкой. В Уфе диагностировали задержку психомоторного и речевого развития, мы регулярно ездим туда на лечение. Но речи до сих пор нет, Тимур знает буквы, но писать не умеет. Учеба в коррекционной школе дается с трудом. Сын не слышит правым ухом, неусидчив, без меня не ориентируется в пространстве. Сейчас нас ждут на лечение в Москве, в Институте медтехнологий (ИМТ), но мне его оплату не потянуть. Помогите! Галия Казанбаева, Башкортостан

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Мы готовы провести Тимуру лечение, направленное на улучшение речи, коррекцию поведения, повышение способности к обучению».

Матвей Волков, 8 месяцев, врожденная деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами. 191 935 руб.

Внимание! Цена лечения 220 935 руб. Телезрители ГТРК «Нижний Новгород» соберут 29 тыс. руб.

Когда Матвею было два месяца, я заметила, что его голова становится неровной, уши и глаза на разном уровне. В областной больнице провели томографию и выявили асимметрию черепа. В Москве подтвердили диагноз и сказали, что деформированные кости черепа не дадут мозгу развиваться, у сына могут возникнуть нарушения речи, зрения и слуха. Матвею надо срочно начать лечение специальными шлемами, которые будет корректировать рост костей. Но у меня нет возможности его оплатить — я одна воспитываю сына. Анна Волкова, Нижегородская область

Нейрохирург детского отделения Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Леонид Сатанин (Москва): «В течение года по мере роста черепа потребуются два-три шлема. Голова Матвея приобретет анатомически правильную форму».

Арсений Кривошейцев, 7 лет, двусторонняя тугоухость, требуется слухоречевая реабилитация. 165 520 руб.

Внимание! Цена реабилитации 498 520 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 300 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Курск» соберут 33 тыс. руб.

В два года у Арсения выявили потерю слуха, пограничную с глухотой. Сыну провели кохлеарную имплантацию на правом ухе, затем — на левом. Мы активно занимались с сурдопедагогом, дефектологом. Арсений стал понимать речь, произносить фразы. Потом с помощью Русфонда попали в подмосковный центр «Тоша и Ко»: сын заговорил предложениями, старается правильно склонять слова. Но говорит не всегда понятно, не может пересказать текст. Арсению скоро в школу, помогите продолжить реабилитацию! Наталья Кривошейцева, Курская область

Сурдолог-оториноларинголог Центра реабилитации слуха и речи «Тоша и Ко» Полина Рубинштейн (Фрязино, Московская обл.): «Арсению необходимо продолжать работу над накоплением словаря, развитием собственной речи и улучшением ее строя».

Арина Куркчи-Гудкова, 3 года, последствия удаления опухоли головного мозга, требуется реабилитация. 242 411 руб.

Внимание! Цена реабилитации 642 411 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 400 тыс. руб.

В полгода Арине провели экстренную операцию по удалению злокачественной опухоли головного мозга. Дочь перенесла три блока химиотерапии, две трансплантации костного мозга и 32 фракции облучения протонами. Два месяца спустя случился рецидив, понадобилась еще одна операция. После нее Арина утратила все навыки: не глотала, не говорила, не двигалась. Мы все силы отдаем восстановлению здоровья дочери, возим ее на лечение. Арина начала двигаться, делает несколько шагов, но часто падает. Жует и глотает, говорит отдельные слова. Сейчас нас готовы принять в московском центре «Преодоление», но мне курс не оплатить. Умоляю, помогите! Ольга Куркчи, Москва

Физический терапевт реабилитационного центра «Преодоление» Екатерина Сынкова (Москва): «Мы планируем улучшить физическую активность и способность Арины передвигаться, повысить уровень ее самообслуживания. Проведем нейропсихологическое обследование, занятия для восстановления речи и голосообразования».

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