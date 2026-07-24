Москва ждет Настю Калинину в сентябре

17 июля на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Ярославия» мы рассказали историю 14-летней Насти Калининой из Ярославской области («Одно желание», Наталья Волкова). Девочка получила серьезную травму позвоночника и спинного мозга, перенесла сложную операцию. Теперь все усилия самой Насти, ее родителей и врачей сосредоточены на восстановлении двигательных способностей. Для этого необходима грамотная и интенсивная реабилитация. Несколько курсов уже дали хорошие результаты, восстановительное лечение нужно продолжать, но семья девочки не в силах его оплачивать. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 284 822 руб.) собрана. Елена, мама Насти, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Настя Калинина

Фото: Надежда Храмова / Коммерсантъ Настя Калинина

Фото: Надежда Храмова / Коммерсантъ

Всего с 17 июля 6877 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Ярославия», «Владимир», «Кузбасс», «Воронеж» и еще 117 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 44 компании исчерпывающе помогли 70 детям, собрано 31 09 375 руб.