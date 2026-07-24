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Боль за плечами

17-летнего юношу спасет дорогая операция

Роберт Давтян живет в Обнинске с мамой и младшей сестрой. У юноши сколиоз 4-й, самой тяжелой степени. Почему началось искривление позвоночника, неясно, Роберт всегда был здоровым и активным. Но болезнь развилась стремительно, и сейчас у подростка постоянные боли, слабость, нарушено дыхание. Спасти Роберта может операция по новой технологии VBT (Vertebral Body Tethering), которая позволяет корректировать деформацию позвоночника в процессе роста костей, сохраняя его подвижность. Перспектива обнадеживает, но денег на операцию у мамы юноши нет.

Роберт Давтян

Роберт Давтян

Фото: Надежда Храмова / Коммерсантъ

Роберт Давтян

Фото: Надежда Храмова / Коммерсантъ

Детство Роберта закончилось вместе с девятым классом школы. Он сам так решил: не идти в десятый класс, а пойти в колледж.

— Я хотел поскорее получить специальность и начать работать, чтобы помогать маме и сестре. Хочу быть маркетологом, я креативный, у меня получится,— рассказывает юноша.

Роберт всегда хорошо учился, к экзаменам готовился изо всех сил. Болела спина, но он списывал это на усталость и стресс. Сдал экзамены, поступил в колледж на бюджет, начал учиться. А спина болела все сильнее и сильнее. Вардуи, мама Роберта, обратила внимание на то, что сын стал сильно сутулиться, быстро уставал.

— Еще в школе во время диспансеризации у Роберта заметили искривление позвоночника. Но мне ничего не сказали — видимо, решили, что это неопасно. А когда мы пошли к врачу в колледже, выяснилось, что сколиоз прогрессирует и степень уже 3-я,— вспоминает мама.

Подростку назначили лечебную гимнастику, массаж, велели заниматься плаванием и ограничить физические нагрузки.

Роберт старательно выполнял все рекомендации, но был растерян. Почти что взрослая жизнь началась совсем не так, как он ожидал. Самостоятельные решения, ответственность, преодоление трудностей — ко всему этому он был готов. Но борьба, ежедневная борьба с болью — к этому юноша готов не был. Он всегда был здоров: занимался гимнастикой, играл в футбол. И вдруг все стало иначе. Каждое утро Роберт с болью вставал, делал упражнения, с болью сидел на занятиях, с болью шел домой и делал домашние задания. Боль стала привычной, как тяжелый рюкзак с учебниками за плечами. Но рюкзак можно снять и оставить в прихожей. А боль снять нельзя — она за плечами всегда. Со временем к боли добавились слабость и трудности с дыханием, плечи перекосились, справа появился горб.

— В декабре 2025-го врачи сказали, что у сына сколиоз уже 4-й степени. А в феврале этого года признали, что теперь поможет только операция,— говорит Вардуи.— Я бросилась искать любые сведения, чтобы понять, что нас ждет. И узнала о технологии VBT: она предполагает установку гибкой конструкции, которая корректирует деформацию позвоночника и при этом сохраняет подвижность спины.

В этот момент появилась надежда. Роберт тогда сказал: «Я готов хоть до конца жизни быть "кривым", это неважно. Лишь бы не было боли и можно было свободно двигаться. Хочу жить полноценно, мне это очень надо!»

Роберт с мамой съездил в Москву на обследование. Он очень волнуется, но дома этого не показывает — зачем тревожить маму? Очень ждет операции, но старается об этом лишний раз не говорить — боится спугнуть надежду. Единственное, что отвлекает Роберта сейчас,— это друзья и кино, которое он очень любит.

— Вчера ходили с ребятами на «Интерстеллар» — у нас его крутят в городских кинотеатрах. Это лучший фильм, правда. Смотрел уже в четвертый раз, но хотелось увидеть на большом экране. Вдохновляет. Если люди справляются с вызовами космического масштаба, то неужели я не справлюсь?! — говорит Роберт.

Вот только два с лишним миллиона рублей за операцию и высокотехнологичную конструкцию — это тоже масштаб цен почти космический. Такой суммы у его мамы нет.

— Сын сам нашел в интернете информацию о Русфонде, сказал, что в таких случаях читатели Русфонда помогают,— говорит Вардуи.— Я умоляю о помощи, а Роберт очень ждет и верит, ведь больше нам надеяться не на кого.

Давайте поможем Роберту! Пусть его самостоятельная жизнь начинается с зачетов и практики, с возможности заработать первые деньги в помощь маме, а не с каждодневного сражения с болью, которое изматывает и не оставляет больше сил ни на что. Ведь если сбросить эту боль за плечами, впереди откроются просто космические перспективы. Кто знает?

Оксана Пашина, Калужская область

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