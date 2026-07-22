Секретарь белгородского горкома КПРФ погиб в результате удара украинского БПЛА

В результате вчерашнего удара беспилотника по Белгороду погиб секретарь местного горкома КПРФ Александр Логвинов.

«Светлая память об Александре Алексеевиче Логвинове навсегда сохранится в сердцах всех, кому посчастливилось работать, бороться и общаться с ним»,— сообщили в белгородском обкоме. Там отметили, что прощание с ним пройдет завтра, 23 июля, во дворе жилого дома на улице Сумской.

Как сообщал оперативный штаб Белгородской области, вчера украинский беспилотник атаковал автомобиль на территории коммерческого объекта. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте. Автомобиль сгорел, в результате атаки пострадали еще четыре машины.

Секретарь белгородского обкома КПРФ Николай Мухин рассказал «Ъ», что партия окажет поддержку семье Александра Логвинова, у которого осталось четверо детей.

Владимир Зоркий