В Нижнем Тагиле открыли паллиативное отделение для детей за 45 млн рублей

В стационаре Детской городской больницы Нижнего Тагила (Свердловская область) открылось паллиативное отделение на 10 мест. Это первое специализированное пространство такого профиля за пределами Екатеринбурга, сообщили в департаменте информационной политики региона. На его ремонт и оснащение из областного бюджета было направлено более 45 млн руб.

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«Это большое событие, которое очень важно и для нас, медиков, и для близких 183 юных пациентов Горнозаводского округа, имеющих сегодня паллиативный статус. Раньше родители либо сами справлялись в домашних условиях с этой ситуацией при консультативной поддержке докторов, либо ездили в Детский хоспис в Екатеринбурге. Теперь мы по заданию Дениса Владимировича приближаем эту помощь к жителям территорий»,— рассказала заместитель губернатора, министр здравоохранения Татьяна Савинова.

Здание стационара Детской городской больницы Нижнего Тагила было построено в 1966 году. В 2024 году здесь начался капитальный ремонт, в рамках которого обновили приемное отделение, неврологическое и физиотерапевтическое отделения, а также создали новое пространство для паллиативной помощи. В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» для паллиативного отделения закупили около 250 единиц медицинского оборудования и мебели на сумму порядка 26 млн руб.

В здании оборудована мини-реанимация с аппаратами искусственной вентиляции легких, системами мониторинга состояния пациентов, специальными устройствами для ухода, питания и проведения гигиенических процедур. Кроме того, здесь установлено современное оборудование, помогающее выстроить коммуникацию с ребенком, если он не может говорить.

Полина Бабинцева