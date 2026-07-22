Мосбиржа запустила пилотный рейтинг ПИФов по модели Morningstar

Московская биржа (MOEX: MOEX) представила пилотный проект независимого рейтингования паевых инвестиционных фондов (ПИФ) под названием «Фин Маяк». Сервис, аналог американского Morningstar, присваивает фондам рейтинги от одной до пяти звезд на основе риск-скорректированной доходности. Об этом на конференции НАУФОР сообщил старший управляющий директор биржи Борис Блохин.

Как сообщает РБК, методология сервиса базируется на исследовании РАНХиГС, адаптирующем подходы Morningstar к российскому рынку. В рейтинг включены 366 ПИФов, из которых 214 уже имеют оценку. Фонды сравниваются исключительно внутри однородных групп: фонды облигаций не конкурируют с фондами акций, а консервативные смешанные — с агрессивными. Данные для расчета собираются с сайтов ЦБ, управляющих компаний и самой биржи.

Рейтинг пересматривается ежемесячно на основе временных окон в 24, 36 и 48 месяцев. Пять звезд получают лучшие 10% фондов, четыре — следующие 22,5%, три звезды присуждаются средней трети рынка, две и одна — соответственно 22,5% и 10% аутсайдеров. При расчете учитываются все комиссии управляющих компаний, что дает инвесторам реальную картину доходности.

Сейчас Мосбиржа тестирует сервис и собирает обратную связь от профессиональных участников и инвесторов. В ближайшее время площадка планирует полноценный запуск технологии. Параллельно ЦБ развивает собственную базу данных по ПИФам, которая позволит инвесторам сравнивать фонды по стратегиям, расходам и доходности. Оба инструмента призваны повысить прозрачность рынка коллективных инвестиций.