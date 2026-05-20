Предложение коммерческой недвижимости в Воронеже сократилось на 8% за год

В марте 2026 года объем предложения в сегменте продажи коммерческой недвижимости в Воронеже сократился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос в первом квартале оказался на 16% ниже, чем годом ранее. Такие данные «Ъ-Черноземье» сообщили в «Авито Недвижимость».

В компании отметили, что снижение спроса год к году отчасти связано с изменениями в налоговой политике, которые замедлили деловую активность в начале 2026 года. Средняя цена продажи торговых площадей в марте составила 59,7 тыс. руб. за кв. м, оставшись на уровне прошлого года. Стоимость офисной недвижимости достигла 84,2 тыс. руб. за кв. м (минус 4% год к году). Помещения свободного назначения предлагались в среднем за 81,1 тыс. руб. за кв. м (плюс 7%), торговые площади — за 75,9 тыс. руб. за кв. м (плюс 4%).

При этом в течение первого квартала наблюдалась позитивная динамика: в марте спрос на покупку коммерческой недвижимости в городе был на 26% выше, чем в январе.

«Это связано с общей тенденцией квартала — сезонным ослаблением деловой активности: после пиковых значений объема предложения в октябре 2025 года рынок вошел в новогодний период, в который часть лотов традиционно снимается с экспозиции. При этом в марте в разрезе по сегментам предложение офисных помещений к январю расширилось на 19%, а торговых площадей — на 18%», — пояснил управляющий директор категории «Коммерческая недвижимость» «Авито Недвижимости» Олег Изотов.

В начале мая «Ъ-Черноземье» писал, что в Воронеже по итогам первого квартала 2026 года лидером спроса на готовый бизнес (24% от общего объема) стали пункты выдачи заказов.

Ульяна Ларионова