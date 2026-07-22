Власти Германии разрешили производить ядерное топливо российского типа

Министерство окружающей среды Нижней Саксонии одобрило расширение завода Advanced Nuclear Fuels GmbH (ANF) в городе Линген для выпуска тепловыделяющих сборок по технологиям «ТВЭЛ» (входит в «Росатом»). Как пишет Die Zeit, предприятие, принадлежащее французской Framatome, получило разрешение на производство шестигранных тепловыделяющих элементов для АЭС российской конструкции при соблюдении жестких условий безопасности.

Главным требованием немецкого регулятора стал полный запрет на допуск на территорию завода сотрудников «ТВЭЛ» и «Росатома». Все поставляемое из РФ оборудование и программное обеспечение должно пройти независимую внешнюю проверку и быть изолировано от основной IT-инфраструктуры предприятия. Входящие в состав сборок тепловыделяющие элементы из России подлежат контролю качества.

Решение властей ФРГ фактически легализует использование российских ядерных технологий в Европе, но с максимальной степенью изоляции от первоисточника. Завод в Лингене сможет обслуживать атомные станции, построенные по советским и российским проектам, без прямого участия специалистов из России.