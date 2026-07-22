Власти Германии разрешили производить ядерное топливо российского типа
Министерство окружающей среды Нижней Саксонии одобрило расширение завода Advanced Nuclear Fuels GmbH (ANF) в городе Линген для выпуска тепловыделяющих сборок по технологиям «ТВЭЛ» (входит в «Росатом»). Как пишет Die Zeit, предприятие, принадлежащее французской Framatome, получило разрешение на производство шестигранных тепловыделяющих элементов для АЭС российской конструкции при соблюдении жестких условий безопасности.
Главным требованием немецкого регулятора стал полный запрет на допуск на территорию завода сотрудников «ТВЭЛ» и «Росатома». Все поставляемое из РФ оборудование и программное обеспечение должно пройти независимую внешнюю проверку и быть изолировано от основной IT-инфраструктуры предприятия. Входящие в состав сборок тепловыделяющие элементы из России подлежат контролю качества.
Решение властей ФРГ фактически легализует использование российских ядерных технологий в Европе, но с максимальной степенью изоляции от первоисточника. Завод в Лингене сможет обслуживать атомные станции, построенные по советским и российским проектам, без прямого участия специалистов из России.
В последние годы Германия постепенно отказывалась от использования атомной энергии, отключив три реактора в 2021 году и еще три в апреле 2023-го, что является частью глобальной тенденции некоторых стран по наращиванию мощностей АЭС и одновременно продлению срока функционирования существующих объектов или поиску инновационных решений.
Решение Германии о производстве ядерного топлива российского типа может быть связано с заявлениями ряда политиков, в том числе от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которые выступают за восстановление энергетического сотрудничества с Россией. Они считают, что без дешевой энергии страдает промышленность страны, и призывают к возврату партнерства в энергетике. Хотя энергетическое сотрудничество между Россией и Германией может возобновиться в течение ближайших 10 лет, Германия также ищет альтернативные пути снабжения энергоресурсами, в том числе для нефтеперерабатывающих заводов.
Россия же, на фоне этих событий, продолжает развивать свою атомную отрасль, занимая лидирующие позиции на мировом рынке и активно развивая сотрудничество с другими странами. Российские специалисты реализуют более 30 проектов строительства АЭС в 11 странах мира, а доля атомной генерации в общем энергобалансе страны уже достигла 20% и может вырасти до трети после 2050 года. Россия также работает над созданием инновационных технологий в ядерной энергетике, уделяя внимание реакторам на быстрых нейтронах и замкнутому ядерному топливному циклу.