Генпрокурор Венгрии подал в отставку

Генеральный прокурор Венгрии Габор Балинт Надь объявил о своей отставке. Заявление опубликовано на сайте Генеральной прокуратуры и передано в средства массовой информации. Как отмечается в заявлении, господин Надь прекратит исполнение своих обязанностей 25 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Венгрии Фото: Прокуратура Венгрии

«В последнее время организация, которую я возглавляю, подвергается целой серии нападок, направленных непосредственно на меня. Они выходят далеко за рамки допустимых профессиональных и публичных дискуссий»,— написал господин Надь. По его словам, прокуратура «не должна становиться инструментом политической борьбы и не должна быть ареной ежедневных политических схваток».

Габор Балинт Надь возглавил прокуратуру чуть более года назад, 11 июня 2025 года, на девятилетний срок. После ухода в отставку Виктора Орбана с поста премьер-министра его преемник Петер Мадьяр неоднократно требовал господина Надя покинуть пост, но тот всякий раз отказывался. Более того, как напоминает венгерское издание telex.hu, прокуратура неожиданно взялась за расследование некоторых громких дел, связанных с представителями прежнего режима, в частности с младшим братом Виктора Орбана — Ароном. Тем не менее наладить отношения с новым правительством генеральному прокурору не удалось.

Премьер-министр Мадьяр уже откликнулся на заявление господина Надя об отставке. «Только что ушел в отставку генеральный прокурор. Тем самым страна избавилась от очередной марионетки Орбана, мешавшей демократическому переходу власти. Господа, кто следующий?» — спросил премьер-министр в соцсетях.

Николай Зубов