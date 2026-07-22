Количество туркомпаний в Свердловской области сократилось на 3,78% за полгода

Количество туристических компаний в Свердловской области за полгода сократилось на 3,78%. По данным исследования аналитиков «Контур.Фокус», на 1 января 2026 года в регионе насчитывалось 1,8 тыс. туркомпаний, а к 1 июля их число снизилось до 1732.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Не смотря на это, Свердловская область сохранила место в пятерке регионов России с наибольшим количеством участников туротрасли, уступив только Москве, Санкт-Петербургу, Московской области и Краснодарскому краю.

В целом по России на 1 июля 2026 года в туристической отрасли насчитывалось 47,9 тыс. участников в данной сфере, прирост с начала года составил 0,84% (401 новая компания). Для сравнения: в 2025 году прирост был 2,73% (1237 компаний), в 2024-м — 2,14% (935 компаний).

Полина Бабинцева