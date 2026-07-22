Парламент Болгарии согласился разместить военные самолеты США в стране
Депутаты Народного собрания Болгарии поддержали предложение правительства разрешить американским ВВС на время разместить самолеты-заправщики на авиабазе Безмер. Инициатива получила поддержку 136 депутатов, передает Национальное телевидение Болгарии.
ВВС США смогут разместить на территории объекта восемь самолетов-заправщиков KC-135 и до 250 военных. Соглашение Софии и Вашингтона предполагает, что они пробудут там с 24 июля по 1 октября.
США будут использовать их для дозаправки техники, используемой в операции против Ирана. Представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявлял о недопустимости такого сотрудничества Софии и Вашингтона и предупреждал, что Тегеран будет считать это «соучастием в агрессии».
Оппозиционные партии Болгарии выступали против того, чтобы позволить США использовать военную инфраструктуру страны. Премьер-министр Румен Радев, однако, заверил, что самолеты будут «использоваться исключительно для логистических миссий по дозаправке в воздухе и только за пределами воздушного пространства Болгарии». Он также отверг предположения о том, что Вашингтон будет использовать их для учений.
Решение Болгарии предоставить свою авиабазу для самолетов-заправщиков ВВС США происходит на фоне её активного сотрудничества с США и НАТО, а также напряженных отношений с Россией. В недавнем прошлом, в марте 2022 года, Болгария отказала в приглашении российской стороне на мероприятие по случаю годовщины освобождения от османского ига, а также одной из первых в ЕС отказалась платить за российский газ в рублях. Кроме того, Болгария неоднократно поставляла военно-техническую помощь Украине, хотя некоторые такие решения, например, о передаче бронетранспортеров, наталкивались на вето президента Румена Радева.
Болгария является членом НАТО с 2004 года и активно участвует в учениях альянса, в том числе военно-морских учениях «Бриз-2021» с участием 14 стран. На её территории планируется строительство базы НАТО, а также размещение двух новых многонациональных боевых групп. США также направляли свои войска на учения в Болгарию из Германии. При этом позиция Вашингтона ранее была направлена на сокращение военного присутствия в Румынии и вывод войск из Болгарии, Словакии и Венгрии, что вызвало обеспокоенность в ЕС, который пытается убедить США пересмотреть это решение.
Напряжение в отношениях с Ираном усиливается, так как США и Израиль уже начали военную операцию против Ирана 28 февраля 2026 года. В ответ Тегеран наносит удары по американским военным базам в Персидском заливе. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф ранее заявлял, что в случае военного конфликта американские военные базы в регионе станут законными целями для Ирана.