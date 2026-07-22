Парламент Болгарии согласился разместить военные самолеты США в стране

Депутаты Народного собрания Болгарии поддержали предложение правительства разрешить американским ВВС на время разместить самолеты-заправщики на авиабазе Безмер. Инициатива получила поддержку 136 депутатов, передает Национальное телевидение Болгарии.

ВВС США смогут разместить на территории объекта восемь самолетов-заправщиков KC-135 и до 250 военных. Соглашение Софии и Вашингтона предполагает, что они пробудут там с 24 июля по 1 октября.

США будут использовать их для дозаправки техники, используемой в операции против Ирана. Представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявлял о недопустимости такого сотрудничества Софии и Вашингтона и предупреждал, что Тегеран будет считать это «соучастием в агрессии».

Оппозиционные партии Болгарии выступали против того, чтобы позволить США использовать военную инфраструктуру страны. Премьер-министр Румен Радев, однако, заверил, что самолеты будут «использоваться исключительно для логистических миссий по дозаправке в воздухе и только за пределами воздушного пространства Болгарии». Он также отверг предположения о том, что Вашингтон будет использовать их для учений.