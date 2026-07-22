СКР возбудил дело после нападения собаки на внука Дарьи Донцовой

СКР возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после нападения собаки на семилетнего ребенка в Подмосковье. Мальчика госпитализировали, ему оказали необходимую медпомощь. Об этом сообщили в управлении ведомства по Московской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Писательница Дарья Донцова (2022 год)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Писательница Дарья Донцова (2022 год)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Инцидент произошел 21 июля в деревне Дубцы Одинцовского городского округа. По предварительной информации МВД, мальчик гулял в поле недалеко от дома, неподалеку местный житель выгуливал свою собаку породы акита-ину без намордника. В какой-то момент собака напала на мальчика и укусила за голову.

Пострадавшим оказался внук писательницы Дарьи Донцовой. Госпожа Донцова в комментарии ТАСС заявила, что хозяин пса наблюдал за происходящим и не пытался отогнать животное, а мальчика спас проходивший мимо мужчина. Писательница также утверждает, что раньше жители деревни уже обращались в полицию из-за нападений собаки. Дарья Донцова намерена подать в суд на хозяина собаки.

Владелец акита-ину в разговоре с РЕН ТВ представил иную версию произошедшего. По словам мужчины, малолетний внук писательницы вместе с другими детьми катался по лесу на квадроцикле, а когда выехал на поле, заметил собаку и подбежал к ней. Хозяин собаки заявил, что сначала пес толкнул ребенка лапой, и лишь позднее повалил на землю. «Попытался одернуть (поводок, —"Ъ") в ту же секунду. Потом привязал собаку к столбу, там был близлежащий столб. Стал заниматься ребенком, пытался вызвать скорую помощь»,— передал свою версию мужчина. По его словам, он пытался поговорить с семьей ребенка и обсудить инцидент.

Никита Черненко