ЦБ обвинил бывшего топ-менеджера Softline в использовании инсайда в сделках
Банк России установил, что бывший заместитель гендиректора по управлению активами инвестиционно-технологического холдинга Softline Игорь Громов незаконно использовал инсайдерскую информацию при торговле акциями компании. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.
По данным ЦБ, Игорь Громов совершал незаконные сделки на Мосбирже с 19 июня по 27 июня 2024 года, когда еще работал в компании и был топ-менеджером «Алварус Капитал» — миноритарного владельца Softline.
27 июня 2024 года прошло заседание совета директоров Softline. Компания объявила об увеличении уставного капитала с помощью размещения дополнительных обыкновенных акций для совершения новых сделок слияния и поглощения. После этого стоимость бумаг холдинга снизилась на 5,43%.
Материалы к заседанию готовил Игорь Громов. Еще до объявления о допэмиссии он продал большое количество акций Softline, а после снижения их стоимости — выкупил их обратно. Благодаря этому «Алварус Капитал» избежал убытка, который сформировался бы в случае продажи акций после сообщения о допэмиссии, отмечает ЦБ. Регулятор направил Игорю Громову предписание.
Softline — поставщик IT-продуктов и услуг в области информационной безопасности. Занимается разработкой программного обеспечения на заказ, производством оборудования и другими проектами в сфере IT. Помимо России, компания представлена в Казахстане, Узбекистане, Вьетнаме, Индонезии и ОАЭ.
Банк России активно занимается противодействием неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. Регулятор разработал предложения по изменению законодательства, включая уточнение понятия «манипулирование» и повышение порога для уголовной ответственности. Тем не менее, практика раскрытия подобных случаев и доведения дел до суда в России остается редкой, хотя ЦБ становится все более активным в этом направлении.
Законодатели в 2026 году также подготовили поправки к закону «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком», уточняющие порядок и сроки раскрытия информации о сделках инсайдеров. Предполагается, что эти изменения снизят административную нагрузку и повысят эффективность контроля за подозрительными операциями. Эмитенты будут обязаны публиковать обезличенную сводную информацию о сделках инсайдеров, а также смогут не раскрывать чувствительную информацию во избежание санкций.
В целом, Банк России стремится к повышению прозрачности рынка. Регулятор рассматривает возможность создания индикатора торговой активности инсайдеров совместно с Московской биржей, который бы публично раскрывал консолидированную обезличенную информацию о сделках инсайдеров-физических лиц. Это позволит предупреждать недобросовестное поведение, хотя Банк России подчеркивает, что не все сделки с использованием инсайдерской информации являются неправомерными.