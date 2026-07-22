ЦБ обвинил бывшего топ-менеджера Softline в использовании инсайда в сделках

Банк России установил, что бывший заместитель гендиректора по управлению активами инвестиционно-технологического холдинга Softline Игорь Громов незаконно использовал инсайдерскую информацию при торговле акциями компании. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.

По данным ЦБ, Игорь Громов совершал незаконные сделки на Мосбирже с 19 июня по 27 июня 2024 года, когда еще работал в компании и был топ-менеджером «Алварус Капитал» — миноритарного владельца Softline.

27 июня 2024 года прошло заседание совета директоров Softline. Компания объявила об увеличении уставного капитала с помощью размещения дополнительных обыкновенных акций для совершения новых сделок слияния и поглощения. После этого стоимость бумаг холдинга снизилась на 5,43%.

Материалы к заседанию готовил Игорь Громов. Еще до объявления о допэмиссии он продал большое количество акций Softline, а после снижения их стоимости — выкупил их обратно. Благодаря этому «Алварус Капитал» избежал убытка, который сформировался бы в случае продажи акций после сообщения о допэмиссии, отмечает ЦБ. Регулятор направил Игорю Громову предписание.

Softline — поставщик IT-продуктов и услуг в области информационной безопасности. Занимается разработкой программного обеспечения на заказ, производством оборудования и другими проектами в сфере IT. Помимо России, компания представлена в Казахстане, Узбекистане, Вьетнаме, Индонезии и ОАЭ.