Лавров: Россия поддерживает курс КНДР на укрепление обороноспособности
Россия поддерживает курс Северной Кореи на укрепление обороноспособности из-за агрессивных игр по сдерживанию КНДР. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН на Филиппинах.
«Когда министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи была на днях в Российской Федерации, мы четко подтвердили, что мы полностью поддерживаем курс председателя государственных дел Ким Чен Ына на укрепление суверенитета и обороноспособности Корейской Народно-Демократической Республики», — сказал Сергей Лавров (цитата по ТАСС).
«Мы подтвердили, как еще сказали два года назад официально, что мы больше в условиях, когда вокруг КНДР разворачиваются достаточно агрессивные игры с откровенно таким уклоном в то, чтобы сдерживать КНДР, а то и спровоцировать ее на какие-то боевые военные действия, мы больше не присоединяемся к призывам осуществить денуклеаризацию Корейского полуострова», — отметил Сергей Лавров.
В январе 2024 года глава МИД КНДР Цой Сон Хи посетила Россию, а в сентябре 2023 года лидер КНДР Ким Чен Ын приезжал в Россию. В ходе этого визита был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает расширение сотрудничества в различных отраслях, включая взаимную военную помощь в случае агрессии против одной из сторон. Также КНДР выразила готовность поддерживать Россию в ее действиях в Украине.
Запад и Южная Корея с тревогой следят за укреплением связей между Россией и КНДР. Обвинения в поставках северокорейских вооружений в Россию и отправке северокорейских военнослужащих в Курскую область России звучали со стороны США, Южной Кореи, НАТО и ЕС. Однако Москва и Пхеньян эти обвинения категорически отрицают.