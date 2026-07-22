Лавров: Россия поддерживает курс КНДР на укрепление обороноспособности

Россия поддерживает курс Северной Кореи на укрепление обороноспособности из-за агрессивных игр по сдерживанию КНДР. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН на Филиппинах.

«Когда министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи была на днях в Российской Федерации, мы четко подтвердили, что мы полностью поддерживаем курс председателя государственных дел Ким Чен Ына на укрепление суверенитета и обороноспособности Корейской Народно-Демократической Республики», — сказал Сергей Лавров (цитата по ТАСС).

«Мы подтвердили, как еще сказали два года назад официально, что мы больше в условиях, когда вокруг КНДР разворачиваются достаточно агрессивные игры с откровенно таким уклоном в то, чтобы сдерживать КНДР, а то и спровоцировать ее на какие-то боевые военные действия, мы больше не присоединяемся к призывам осуществить денуклеаризацию Корейского полуострова», — отметил Сергей Лавров.