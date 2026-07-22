Птицеводческий комплекс за 2,9 млрд рублей открыли в Нижегородской области

Группа компаний «Русское поле» («Павловская курочка») запустила в Ардатовском округе птицеводческий комплекс «Михеевка» с объемом инвестиций 2,9 млрд руб. За счет регионального бюджета инвестору возместили часть процентов по кредитам, сообщили в правительстве Нижегородской области. Выход предприятия на проектные мощности позволит региону дополнительно получать до 295 млн куриных яиц в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ

На площади 50 тыс. кв. м построили пять цехов содержания несушек по 200 тыс. голов в каждом, два цеха содержания ремонтного молодняка по 100 тыс. голов и всю инфраструктуру с нуля. Благодаря реализации проекта создано 150 рабочих мест.

Министр сельского хозяйства Николай Денисов напомнил, что в 2024 году с агрохолдингом было подписано соглашение о намерениях по сотрудничеству при реализации инвестпроектов на сумму более 13 млрд руб. В 2025 году ввели в работу первый за последние 50 лет птицеводческий комплекс типа «гринфилд» по производству мяса бройлера — «Верхополье».

За пять лет «Русское поле» почти вчетверо увеличило производственные показатели за счет трех площадок содержания птицы. Сумма инвестиций в проекты данного направления составила 4 млрд руб., а во все проекты в сфере АПК в регионе — 15,8 млрд руб. В 2026 году холдинг рассчитывает построить еще один комплекс по производству мяса бройлера с объемом инвестиций 6 млрд руб.

Галина Шамберина