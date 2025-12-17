Птицеводческий комплекс «Верхополье» получит налоговые льготы на пять лет

Правительство Нижегородской области намерено предоставить налоговые льготы ООО «Птицефабрика "Павловская"», реализующему приоритетный инвестпроект по строительству в Вачском округе площадки для выращивания цыпленка-бройлера «Верхополье». Проект инвестиционного соглашения внесен на рассмотрение регионального заксобрания.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Ящики с цыплятами в птицеводческом комплексе «Верхополье»

Компания, входящая в агрохолдинг «Русское поле», запустила комплекс в декабре. Объем инвестиций в проект составил 2,3 млрд руб. Большая часть этих средств получена в виде льготного кредита, процентная ставка по которому частично компенсируется за счет средств федерального и областного бюджетов. В год новый комплекс планирует выпускать почти 17 тыс. т куриного мяса.

Власти региона предлагают предоставить инвестору льготы по налогу на имущество организаций с 1 января 2026 до 31 декабря 2030 года (но не более срока окупаемости проекта) в сумме 148,6 млн руб.

В период действия соглашения консолидированный бюджет Нижегородской области получит от проекта 8,8 млн руб., сумма НДФЛ оценена в 22,2 млн руб. По окончании срока предоставления льгот сумма налоговых поступлений составит ежегодно 25,7 млн руб. плюс НДФЛ 4,4 млн руб.

Галина Шамберина