В Уфе отменили постановление о застройке квартала в Нижегородке

Администрация Уфы отменила свое постановление от 27 февраля этого года об утверждении проектов планировки и межевания территории, ограниченной улицами Рижской, планируемой улицей, рекой Белой, улицей Деревенская переправа в Нижегородке. Документ подписал исполняющий обязанности сити-менеджера Рустам Шарипов.

Площадь квартала составляет 81,7 га. Здесь планировали построить три детских сада на 300, 370 и 300 мест, две школы на 800 и 1800 мест, 13 жилых домов по 25 этажей и шесть шестиэтажных домов, поликлинику на 700 посещений в день, здание спортивного назначения, трехэтажный дом культуры, пятиэтажный дом быта, новый корпус пожарной части. Также на территории собирались построить два девятиэтажных и один пятиэтажный закрытые гаражи на 499 машино-мест каждый. Для этого нужно было снести 141 частный дом. Проект намеревались реализовать до 2044 года.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в сентябре 2024 года администрация Уфы разрешила ООО «Кайрос» подготовить соответствующие проекты.

Майя Иванова