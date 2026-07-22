Госдума приняла закон об ограничениях для скрывающихся за границей осужденных
Госдума единогласно приняла во втором и третьем чтениях пакет законов о временных ограничительных мерах в отношении граждан, скрывающихся за пределами России от исполнения наказания. За документ проголосовали 413 депутатов. Нормы вступят в силу с момента официального опубликования закона.
Закон коснется лиц, осужденных за преступления, а также виновных в административных правонарушениях против безопасности государства — призывах к нарушению территориальной целостности, дискредитации ВС РФ, нарушении законодательства об иноагентах.
Предусмотрено 14 ограничительных мер, включая замораживание счетов и имущества, приостановку регистрации недвижимости и водительских прав, запрет на регистрацию ИП и самозанятости, а также на доступ к мобильным приложениям банков для переводов. Решения о применении санкций будет принимать Минюст, который также создаст публичный реестр таких лиц.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал решение важным для защиты государства от «негодяев, которые уехали и продолжают гадить». Он подчеркнул, что наказание в любом случае настигнет предателей, а западные страны их опекают. При этом близкие родственники смогут получать ежемесячное гуманитарное пособие за счет замороженных средств — его размер установит правительство по согласованию с ЦБ.
Принятие такого закона следует рассматривать в более широком контексте предшествующих законодательных инициатив, направленных на усиление контроля и ужесточение ответственности за действия, которые власти считают антигосударственными или подрывающими безопасность РФ. Ранее в Госдуму внесли законопроект, позволяющий заочно судить россиян, находящихся за рубежом, за антироссийские преступления. Эти поправки к Уголовно-процессуальному кодексу предполагают возможность заочных приговоров по 20 составам, включая дискредитацию Вооруженных сил РФ, хотя по действующему законодательству заочный суд возможен только по тяжким и особо тяжким преступлениям. Целью таких мер депутаты называли обеспечение превентивной функции уголовного закона и противодействие подрыву основ конституционного строя и обороноспособности страны.
Данная инициатива также пересекается с ранее принятыми законами, затрагивающими миграционную политику и статус иностранного агента. Например, в 2024 году был расширен перечень оснований для лишения приобретенного российского гражданства, а в августе был принят закон о режиме высылки иностранцев, задержавшихся дольше срока временного пребывания, который позволяет ограничивать их права, включая операции с недвижимостью и водительскими правами. Также ранее ужесточались основания для присвоения статуса иноагента, связывая его с оказанием содействия иностранным организациям, действующим против интересов России.
Новый закон также предусматривает возможность выделения ежемесячного гуманитарного пособия для членов семей лиц, попавших под ограничения, что будет финансироваться за счет замороженных счетов осужденных. Примечательно, что подобная практика наблюдалась ранее в украинском законопроекте, который ужесточал законодательство в сфере мобилизации, предусматривая заморозку банковских счетов уклонистов, но также вызвал бурную дискуссию в обществе.
Закон имеет большое значение для государства, поскольку нацелен на защиту от тех, кто, по словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, "уехал и продолжает гадить" за границей. Эти шаги также вписываются в тенденцию активного законотворчества, когда принимаемые законы, по заявлению российского руководства, направлены на защиту граждан и государства от "новых вызовов и угроз" в быстро меняющемся мире.