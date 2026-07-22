Госдума приняла закон об ограничениях для скрывающихся за границей осужденных

Госдума единогласно приняла во втором и третьем чтениях пакет законов о временных ограничительных мерах в отношении граждан, скрывающихся за пределами России от исполнения наказания. За документ проголосовали 413 депутатов. Нормы вступят в силу с момента официального опубликования закона.

Закон коснется лиц, осужденных за преступления, а также виновных в административных правонарушениях против безопасности государства — призывах к нарушению территориальной целостности, дискредитации ВС РФ, нарушении законодательства об иноагентах.

Предусмотрено 14 ограничительных мер, включая замораживание счетов и имущества, приостановку регистрации недвижимости и водительских прав, запрет на регистрацию ИП и самозанятости, а также на доступ к мобильным приложениям банков для переводов. Решения о применении санкций будет принимать Минюст, который также создаст публичный реестр таких лиц.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал решение важным для защиты государства от «негодяев, которые уехали и продолжают гадить». Он подчеркнул, что наказание в любом случае настигнет предателей, а западные страны их опекают. При этом близкие родственники смогут получать ежемесячное гуманитарное пособие за счет замороженных средств — его размер установит правительство по согласованию с ЦБ.