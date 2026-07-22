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Nikkei: Marriott готовится открыть в Непале несколько отелей класса люкс

Компания Marriott International работает над открытием отелей Ritz-Carlton и Westin в столице Непала, об этом сообщает Nikkei. Объекты должны начать работу в 2031 году.

Marriott уже представлен в Катманду одноименным пятизвездным отелем. В компании уверены, что гостиничная индустрия Непала готова к дальнейшему расширению сегмента люкс.

Эксперты, опрошенные Nikkei, предупреждают, что, учитывая текущий спрос, новые площади премиального класса могут оказаться избыточными, что создаст дополнительную конкуренцию среди уже работающих пятизвездных отелей.

Екатерина Наумова

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