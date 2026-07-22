В штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне начались обыски
Более 70 сотрудников прокуратуры и следователей с утра проводят обыски во франкфуртской штаб-квартире Deutsche Bank (DB). Об этом сообщают Sueddeutsche Zeitung и телеканалы WDR и NDR. По их данным, обыски в крупнейшем банке страны связаны с расследованием налоговых нарушений в Deutsche Postbank, вошедшем в группу компаний DB в 2009 году.
Обвинения относятся к событиям 2008–2010 годов. По мнению следствия, тогда Postbank недоплатил €376 млн, используя серые финансовые схемы с ценными бумагами.
Как передают СМИ, интерес для следователей представляют несколько топ-менеджеров DB, ранее работавших в Postbank. Среди них — нынешний главный директор по управлению рисками DB Маркус Хромик.
Представители прокуратуры Дюссельдорфа, которая ведет расследование, пока не комментируют ситуацию. В Deutsche Bank, как сообщает Bild, настаивают, что являются «третьей стороной» в расследовании, поскольку все незаконные действия касаются периода, когда Postbank еще не был полностью приобретен DB.
Обыски в финансовых учреждениях, связанные с расследованием налоговых нарушений, не являются единичным случаем. Например, в марте 2023 года во французских банках Societe Generale, BNP Paribas и других прошли обыски в рамках расследования налогового мошенничества и отмывания денег, связанных с выплатой дивидендов. Сумма штрафов по этому делу оценивалась в 1 млрд евро, а расследование велось совместно с Германией, где была распространена похожая схема cum-ex, позволявшая требовать налоговые льготы на дивиденды. Недавно также проводились обыски в офисах производителя спортивной одежды Adidas в Германии по делу о возможном нарушении таможенного и налогового оформления товаров, импортированных с 2019 года.
В России правоохранительные органы также активно борются с налоговыми преступлениями и незаконной банковской деятельностью. В апреле 2024 года МВД и Следственный комитет России по Московской области проводили обыски у бизнесмена Дмитрия Портнягина по делу о неуплате налогов. В апреле 2021 года в Петербурге проходили обыски по делу об уклонении от уплаты 46 млн рублей налогов, где фигуранты использовали фирмы-однодневки для получения налоговых вычетов. В том же году Следственный комитет и экономическая полиция Ленинградской области расследовали дело о посредничестве по взятке в налоговой инспекции.
Подобные расследования часто затрагивают крупные суммы и сложные схемы. Например, в Воронеже в апреле 2024 года задержали семерых человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, которые обналичили более 400 млн рублей с помощью 27 фирм-однодневок. В Екатеринбурге в 2021 году ФСБ проводила обыски в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности, когда «обнальщики» переводили средства на счета фирм-однодневок, а затем обналичивали их за вычетом комиссии, что позволяло компаниям уклоняться от уплаты налогов. Эти случаи подчёркивают системность проблемы налоговых нарушений и финансовых махинаций, а также усилия правоохранительных органов по их пресечению.