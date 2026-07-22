В штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне начались обыски

Более 70 сотрудников прокуратуры и следователей с утра проводят обыски во франкфуртской штаб-квартире Deutsche Bank (DB). Об этом сообщают Sueddeutsche Zeitung и телеканалы WDR и NDR. По их данным, обыски в крупнейшем банке страны связаны с расследованием налоговых нарушений в Deutsche Postbank, вошедшем в группу компаний DB в 2009 году.

Обвинения относятся к событиям 2008–2010 годов. По мнению следствия, тогда Postbank недоплатил €376 млн, используя серые финансовые схемы с ценными бумагами.

Как передают СМИ, интерес для следователей представляют несколько топ-менеджеров DB, ранее работавших в Postbank. Среди них — нынешний главный директор по управлению рисками DB Маркус Хромик.

Представители прокуратуры Дюссельдорфа, которая ведет расследование, пока не комментируют ситуацию. В Deutsche Bank, как сообщает Bild, настаивают, что являются «третьей стороной» в расследовании, поскольку все незаконные действия касаются периода, когда Postbank еще не был полностью приобретен DB.

Николай Зубов