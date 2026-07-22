Рубио назвал возможный конфликт США и КНР катастрофой для всего мира

Соединенные Штаты выступают за диалог с Китаем, поскольку любое противостояние между странами будет иметь глобальные последствия для всего мира. Об этом заявил глава Госдепартамента США Марко Рубио на конференции министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле.

«Очевидно, что конфликт, будь то экономический или иной, между США и Китаем приведет к серьезным глобальным последствиям. Таким образом, трудная задача внешней политики и геополитики заключается в том, чтобы справиться с разногласиями и не делать ничего, что противоречит нашим национальным интересам, но в то же время стараться избегать конфликтов, которые могут привести к чему-то действительно катастрофическому для мира», — сказал Марко Рубио.