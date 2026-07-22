Свердловские общественная палата и избирком договорились сотрудничать на выборах

Глава облизбиркома Свердловской области Елена Клименко и председатель региональной общественной палаты Александр Левин подписали соглашение о сотрудничестве при проведении предстоящих выборов, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Председатель избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Голосование на выборах в Свердловской области пройдет в три дня: 18,19 и 20 сентября. уральцам предстоит избрать депутатов Госдумы (семь одномандатных округов и партсписки) и заксобрания Свердловской области (50 мандатов — 25 от одномандатных округов, 25 от партсписков). По данным облизбиркома на начало 2026 года, участие в голосовании могут принять 3 297 536 жителей. Кроме того, у 738 086 человек будет возможность отдать голос за претендентов на места в 35 муниципальных думах (будет замещено 542 мандата). За организацию голосования на Среднем Урале будут отвечать около 25 тыс. человек, а работать 2 233 постоянных УИК. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00. Помимо голосования с использованием бумажных бюллетеней, избирателям будет доступно дистанционное электронное голосование.

Госпожа Клименко пояснила, что практика совместной работы позволила оперативно обмениваться информацией по вопросам соблюдения избирательных прав граждан. «Так, уже сейчас для взвешенной оценки электоральных событий экспертам штаба общественного наблюдения требуются данные о выдвижении и последующей регистрации кандидатов, и мы готовы делиться этими сведениями максимально оперативно»,— подчеркнула она.

Подписанный документ определил порядок общественного контроля за соблюдением избирательных прав граждан, реагирования на нарушения и подготовки наблюдателей. В рамках соглашения общественная палата и избирательная комиссия Свердловской области будут сотрудничать в организации Центра общественного видеонаблюдения (ЦОН), который разместится во Дворце молодежи Екатеринбурга.

«Помимо визуального наблюдения за ходом голосования, которое будут осуществлять порядка 7,5 тыс. человек, будет налажен и видеоконтроль со всех избирательных участков, а их около 2,5 тыс. Вот этот тотальный контроль, уверен, и обеспечит легитимность предстоящих выборов»,— заявил Александр Левин.

Напомним, что в 2021 году в УрФО проходили выборы в Госдуму, в региональные парламенты и в 55 муниципальных дум. В Свердловской области избирались депутаты законодательного собрания и 35 муниципальных дум. В выборах приняли участие 47,82% из 3 310 890 избирателей. На более чем 2,4 тыс. избирательных участках работали 11,5 тыс. наблюдателей. Господин Левин и на прошлых выборах координировал систему общественного контроля за ходом голосования.

Виктория Биц