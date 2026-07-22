Лавров: если Европа начнет конфликт с РФ, это будет неконвенциональная война

Россия ни на кого нападать не собирается, но если Европа начнет конфликт, это будет уже неконвенциональная война, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров по итогам министерского совещания Россия-АСЕАН.

По его словам президент России Владимир Путин «очень четко ответил, что мы ни на кого нападать не собираемся». «Если они в очередной раз, собрав всю Европу под известными знаменами, попробуют на нас напасть, это будет уже неконвенциональная война», — заявил Сергей Лавров (цитата по «РИА Новости»).

29 мая Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан назвал заявления европейских политиков о якобы агрессивных планах России «грубой, наглой ложью». Владимир Путин отметил, что Россия никогда не угрожала и не угрожает европейским странам.