Лавров: если Европа начнет конфликт с РФ, это будет неконвенциональная война
Россия ни на кого нападать не собирается, но если Европа начнет конфликт, это будет уже неконвенциональная война, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров по итогам министерского совещания Россия-АСЕАН.
По его словам президент России Владимир Путин «очень четко ответил, что мы ни на кого нападать не собираемся». «Если они в очередной раз, собрав всю Европу под известными знаменами, попробуют на нас напасть, это будет уже неконвенциональная война», — заявил Сергей Лавров (цитата по «РИА Новости»).
29 мая Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан назвал заявления европейских политиков о якобы агрессивных планах России «грубой, наглой ложью». Владимир Путин отметил, что Россия никогда не угрожала и не угрожает европейским странам.
Заявления Сергея Лаврова о возможном неконвенциональном характере войны в случае нападения Европы на Россию происходят на фоне продолжающейся напряженности и взаимных обвинений. Европейские страны активно готовятся к военному конфликту с Россией, стремясь быть готовыми к 2030 году. НАТО также проводит масштабные учения, сценарии которых включают противостояние российскому нападению. Представители европейских стран, включая бывших высокопоставленных чиновников, открыто говорят о том, что Европа уже находится в состоянии войны с Россией, рассматривая происходящее как гибридный конфликт.
Существует мнение, что эскалация конфликта и разрешение Киеву использовать западное оружие для ударов вглубь России могут свидетельствовать о прямом участии стран НАТО в военном конфликте. Некоторые европейские лидеры, однако, выражают надежду, что полномасштабной войны удастся избежать. Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, к примеру, считает, что втягивание Европы в конфликт с РФ грозит третьей мировой войной.
Администрация США, согласно некоторым документам, обеспокоена тем, что европейские чиновники возлагают «нереалистичные ожидания на войну» с Россией, в то время как большинство европейцев желают мира. При этом ряд западных стран стремятся «сдержать» Россию и разрабатывают гарантии безопасности, вводят санкции и приостанавливают взаимодействие. Всё это происходит на фоне опасений, что прямое столкновение с Россией приведет к непредсказуемым последствиям.