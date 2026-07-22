В Германии обеспеченность населения автомобилями достигла абсолютного рекорда

По состоянию на 1 января 2026 года в Германии на 1 тыс. человек приходилось 593 легковых автомобиля. Это на три автомобиля больше, чем в предыдущем году, и на пять — чем в 2024 году. Всего в стране зарегистрировано 49,5 млн легковых автомобилей при численности населения около 83,5 млн человек, следует из данных Федерального статистического управления ФРГ,

Такая тенденция наблюдается в стране почти 20 лет. Согласно данным Бюро статистики труда (UBA), в 2008 году на 1 тыс. жителей ФРГ приходился 501 автомобиль. К 2020 году это число выросло до 574, а к 2024 году — до 588.

По подсчетам исследовательской компании KBA, в 2026 году количество автомобилей с бензиновыми двигателями сократилось в Германии на 1,9% по сравнению с предыдущим годом, а с дизельными — на 3,2%. В то же время количество машин с электроприводом — гибридных или полностью электрических — выросло на 23,2%. Число электромобилей достигло 2,03 млн штук, а гибридов 4,36 млн штук. Еще в 2020 году в Германии насчитывалось всего около 137 тыс. электромобилей.

Евгений Хвостик