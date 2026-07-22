В Германии обеспеченность населения автомобилями достигла абсолютного рекорда
По состоянию на 1 января 2026 года в Германии на 1 тыс. человек приходилось 593 легковых автомобиля. Это на три автомобиля больше, чем в предыдущем году, и на пять — чем в 2024 году. Всего в стране зарегистрировано 49,5 млн легковых автомобилей при численности населения около 83,5 млн человек, следует из данных Федерального статистического управления ФРГ,
Такая тенденция наблюдается в стране почти 20 лет. Согласно данным Бюро статистики труда (UBA), в 2008 году на 1 тыс. жителей ФРГ приходился 501 автомобиль. К 2020 году это число выросло до 574, а к 2024 году — до 588.
По подсчетам исследовательской компании KBA, в 2026 году количество автомобилей с бензиновыми двигателями сократилось в Германии на 1,9% по сравнению с предыдущим годом, а с дизельными — на 3,2%. В то же время количество машин с электроприводом — гибридных или полностью электрических — выросло на 23,2%. Число электромобилей достигло 2,03 млн штук, а гибридов 4,36 млн штук. Еще в 2020 году в Германии насчитывалось всего около 137 тыс. электромобилей.
Увеличение числа автомобилей в Германии до рекордного уровня происходит на фоне активного роста продаж электромобилей в Европе. В 2021 году продажи гибридных автомобилей в ЕС впервые превысили продажи дизельных, а продажи электромобилей всех видов достигли 35,2% от общего числа, обогнав бензиновые и дизельные по темпам роста. В Германии наблюдался особенно высокий спрос на аккумуляторные электромобили, с ростом продаж на 357% во втором квартале 2021 года. К 2022 году Германия стала крупнейшим европейским рынком электромобилей, продав 830 тысяч машин при доле в общих продажах 31%.
Этот тренд поддерживается стремлением ЕС к декарбонизации и развитию электротранспорта, хотя существуют и разногласия, например, между Германией и Францией относительно полного запрета автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году. Германия, например, добивается исключения для синтетического топлива, чтобы поддержать собственную автомобильную промышленность. В то же время, хотя в целом продажи электромобилей росли, в некоторых случаях они замедлялись, а отдельные эксперты выражают настороженность относительно полного перехода рынка на электромобили, предполагая, что гибриды могут стать основным трендом.
Продажи автомобилей Tesla в Германии, несмотря на общую тенденцию роста электромобилей, снижались в начале 2025 года. Это связывают с высказываниями Илона Маска и его активностью в политике, что привело к снижению популярности его электромобилей в многих странах Европы. Тем не менее, немецкие потребители проявляют растущий интерес к китайским электромобилям, и 80% опрошенных рассматривают возможность их покупки, что беспокоит европейских автопроизводителей и приводит к введению дополнительных пошлин на импорт электромобилей из Китая в ЕС.