Володин назвал релокантов предателями и преступниками

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что покинувшие страну граждане России не могут представлять политическую оппозицию. Таким мнением депутат поделился на заседании нижней палаты.

«У нас оппозиционные партии в нашей стране представлены в парламенте, — сообщил Вячеслав Володин. — Тот, кто уехал за рубеж и вредит стране, — это не оппозиция, это предатели, это преступники».

Парламентские оппозиционные партии могут представлять интересы граждан и участвовать в управлении государством. У них также есть возможность высказывать отличную от партии большинства точку зрения, утверждает спикер Госдумы. Вячеслав Володин призвал СМИ и депутатов «думать о целостности» России и «не придумывать политическую оппозицию, находящуюся за рубежом».