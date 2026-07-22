«Россети Тюмень» направили 3,5 млн рублей на плановый ремонт межрегионального энерготранзита

«Россети Тюмень» завершили плановый капитальный ремонт двухцепной высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) в ХМАО-Югре. ЛЭП обеспечивает межрегиональный транзит электроэнергии из Югры в Тюменскую область, а также участвует в энергоснабжении Эргинского кластера месторождений нефти. Стоимость технических мероприятий составила 3,5 млн рублей.

Чтобы повысить надежность функционирования энерготранзита специалисты заменили более 140 стеклянных изоляторов, а также смонтировали гасители вибрации. Новые устройства отечественного производства обеспечат дополнительную защиту для проводов ЛЭП от высоких ветровых нагрузок. Кроме того, на линии установили 54 птицезащитных устройства, которые будут способствовать сохранению орнитофауны и снижению рисков возникновения нештатных ситуаций, связанных с жизнедеятельностью пернатых. Персонал и необходимые материалы доставляли к месту работ при помощи вездеходной техники.

Компания «Россети Тюмень» непрерывно совершенствует функционирование электросетевого комплекса ХМАО-Югры. Своевременно выполненные работы повысили надежность электроснабжения бытовых и промышленных потребителей.

АО «Россети Тюмень»