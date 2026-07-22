Вооруженные силы России взяли под контроль два села — Артельное в Харьковской области и Благодатное в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, Благодатное перешло под контроль России благодаря действиям подразделений группировки «Восток». Во время боев в районе Благодатного подразделения уничтожили до взвода живой силы, четыре бронированные машины, автомобильную технику, три наземных роботизированных комплекса, а также 32 тяжелых гексакоптера типа «Баба-яга».

Артельное заняли подразделения группировки «Север». Они продолжают наступать в Сумской и Харьковской областях. Как сообщили в Минобороны, штурмовые подразделения зачистили село, инженерные группы приступили к разминированию.