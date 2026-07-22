Путин назвал устойчивым состояние российской экономики

Состояние российской экономики остается устойчивым, несмотря на ситуацию в топливно-энергетическом комплексе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику»,— сказал господин Путин на совещании.

Президент добавил, что экономику России необходимо ориентировать на долгосрочные цели. Соответствующие меры необходимо применять как на федеральном уровне, так и в регионах. «Сейчас важнейшая задача — запустить новый инвестиционный цикл, стимулировать структурные изменения в отечественной экономике», — отметил Владимир Путин. Он также обратил внимание на ускорение динамики банковского кредитования в стране. По его словам, речь идет об увеличении объемов ипотеки, а также займов предприятиям, организациям и реальному сектору экономики.