Адвокат осужденного в Баку Варданяна обратилась в ЕСПЧ

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подана жалоба о нарушениях в деле бывшего госминистра НКР и в прошлом российского бизнесмена Рубена Варданяна. Как сообщил адвокат Сирануш Саакян, представляющая его интересы в Европейском суде, при вынесении приговора были нарушены восемь статей Конвенции о защите прав человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рубен Варданян

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Рубен Варданян

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

«В приговоре не были приведены факты или доказательства, подтверждающие личную вину Варданяна. Вместо этого суд пришел к выводу, что ''преступное сообщество'' — под которым подразумевалось руководство непризнанной Республики Арцах — действовало в Нагорном Карабахе с 1988 года и что Варданян присоединился к этому ''сообществу'' в декабре 2020 года, несмотря на то, что в тот период проживал в Москве»,— отметила, в частности, Сирануш Саакян.

По ее словам, азербайджанский суд квалифицировал назначение Рубена Варданяна на пост госминистра НКР как «насильственный захват власти», коммерческую и благотворительную деятельность — «как незаконное предпринимательство и финансирование терроризма», «а въезд в Нагорный Карабах через Лачинский коридор — как незаконное пересечение государственной границы Азербайджана».

17 февраля Бакинский военный суд вынес приговор Рубену Варданяну по обвинению в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований, планировании и ведении агрессивной войны и еще по десяткам пунктов. Он отказался подавать апелляцию, чтобы не «легитимизировать процесс, который с самого начала не имел признаков правосудия». Азербайджанские силовики задержали Рубена Варданяна 27 сентября 2023 года, когда он собирался уезжать из Нагорного Карабаха в Армению из-за азербайджанской военной операции.

Лусине Баласян