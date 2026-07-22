Адвокат осужденного в Баку Варданяна обратилась в ЕСПЧ
В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подана жалоба о нарушениях в деле бывшего госминистра НКР и в прошлом российского бизнесмена Рубена Варданяна. Как сообщил адвокат Сирануш Саакян, представляющая его интересы в Европейском суде, при вынесении приговора были нарушены восемь статей Конвенции о защите прав человека.
Рубен Варданян
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
«В приговоре не были приведены факты или доказательства, подтверждающие личную вину Варданяна. Вместо этого суд пришел к выводу, что ''преступное сообщество'' — под которым подразумевалось руководство непризнанной Республики Арцах — действовало в Нагорном Карабахе с 1988 года и что Варданян присоединился к этому ''сообществу'' в декабре 2020 года, несмотря на то, что в тот период проживал в Москве»,— отметила, в частности, Сирануш Саакян.
По ее словам, азербайджанский суд квалифицировал назначение Рубена Варданяна на пост госминистра НКР как «насильственный захват власти», коммерческую и благотворительную деятельность — «как незаконное предпринимательство и финансирование терроризма», «а въезд в Нагорный Карабах через Лачинский коридор — как незаконное пересечение государственной границы Азербайджана».
17 февраля Бакинский военный суд вынес приговор Рубену Варданяну по обвинению в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований, планировании и ведении агрессивной войны и еще по десяткам пунктов. Он отказался подавать апелляцию, чтобы не «легитимизировать процесс, который с самого начала не имел признаков правосудия». Азербайджанские силовики задержали Рубена Варданяна 27 сентября 2023 года, когда он собирался уезжать из Нагорного Карабаха в Армению из-за азербайджанской военной операции.
Обращению Варданяна в ЕСПЧ предшествовал судебный процесс в Баку, который его адвокат Сирануш Саакян изначально охарактеризовала как несовместимый со стандартами справедливого разбирательства, продиктованный политическими соображениями. В ходе процесса Варданяну не предоставляли доступ к материалам дела, к нему не пускали международных адвокатов, а само дело было передано в военный трибунал по обвинениям, включая финансирование терроризма и создание незаконных вооруженных формирований. Эти нарушения, по мнению его представителей, касались и других армянских заключенных из Нагорного Карабаха, которых также задержали азербайджанские силовики. Ранее Армения уже обращалась в ЕСПЧ с требованием обязать Азербайджан предоставить информацию о Рубене Варданяне и обеспечить защиту задержанных граждан.
Проблема армянских заключенных остается актуальной, несмотря на продвижение мирного процесса между Арменией и Азербайджаном. Так, вице-президент США Джей Ди Вэнс обращался к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой проявить снисхождение, однако тот сравнил это с просьбой об освобождении нацистских лидеров после Нюрнбергского процесса, подчеркнув, что преступления были доказаны, а суд проходил прозрачно.
Россия объявила о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека в марте 2022 года, а с сентября перестала исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года. Тем не менее, ЕСПЧ продолжит рассматривать жалобы россиян, поданные до 16 сентября 2022 года. В некоторых случаях ЕСПЧ принимает решения по делам, связанным с соблюдением Европейской Конвенции о правах человека, влияя на практику стран-участниц, хотя в отношении России эти решения после указанных дат больше не являются обязательными к исполнению.