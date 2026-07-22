Число пенсионеров-миллионеров в США выросло вдвое с 2019 года

В 2024 году более 1000 человек имели на своих индивидуальных пенсионных счетах (IRA) баланс не менее $25 млн. Это более чем вдвое превышает число лиц с аналогичными суммами на счетах в 2019 году, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные Объединенного комитета Конгресса по налогообложению.

Число граждан, имеющих на счетах IRA $10 млн, также выросло, достигнув примерно 11,6 тыс. В 2019 году их было втрое меньше — 3625.

Опрошенные WSJ эксперты отмечают, что существенный рост пенсионных накоплений произошел благодаря удачным инвестициям многих американцев в высокотехнологичные стартапы. В 2021 году разработчик видеоигр Roblox провел IPO, разместив акции по $45 за штуку. В сентябре 2025 года акции компании стоили уже по $135. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite с 2019 года вырос примерно с 7 тыс. пунктов до 25,8 тыс. пунктов. Таким образом многие обладатели индивидуальных пенсионных счетов IRA, вложившиеся в технологические акции, смогли заработать на них значительные средства.

При этом налоговые ставки по таким пенсионным счетам остаются на низком уровне, поскольку изначально власти создавали их для того, чтобы помочь обычным гражданам накопить средства себе на пенсию. Теперь же, как отмечает WSJ, все больше политиков и регуляторов говорят о том, что налоговую политику в отношении пенсионных счетов IRA надо менять — они становятся все более популярными среди инвесторов, которые используют такие счета для вложений, но при этом пользуются низкими ставками налогообложения.

Евгений Хвостик