Путин об устойчивости экономики РФ, топливном кризисе и поддержке бюджетов регионов
Президент России заявил о временном характере трудностей на топливном рынке
Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам с правительством. Он заявил об устойчивости российской экономики, признал влияние внешних факторов на топливный кризис в РФ и отметил ускоренную динамику банковского кредитования. Главные заявления президента — в подборке «Ъ».
Президент России Владимир Путин (в центре) на совещании по экономическим вопросам
Фото: пресс-служба президента РФ
- Состояние экономики РФ, ее ключевых отраслей, устойчиво, несмотря на внешние попытки дестабилизировать топливный рынок.
- Трудности на топливном рынке носят временный характер, они не в состоянии повлиять на общую картину в экономике РФ.
- ВВП в мае вырос на 0,3%, за пять месяцев текущего года — на 0,2%.
- Госфинансы РФ сохраняют устойчивость.
- Бюджет в июне был исполнен с профицитом в 196 млрд руб. за счет как нефтегазовых, так и ненефтегазовых доходов.
- Ненефтегазовые доходы бюджета во II квартале выросли на четверть в годовом выражении.
- Ускоряется динамика банковского кредитования, включая ипотеку, кредиты юрлицам.
- Важнейшая задача — запуск нового инвестиционного цикла в РФ.
- Нужно дополнительно поддержать бюджеты регионов.
- Экономическую политику РФ нужно ориентировать на долгосрочные цели.
- В августе пройдет заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам, на нем планируется обсудить экономические меры.
- Отдельно поговорил с Мишустиным до совещания по экономвопросам.