Путин об устойчивости экономики РФ, топливном кризисе и поддержке бюджетов регионов

Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам с правительством. Он заявил об устойчивости российской экономики, признал влияние внешних факторов на топливный кризис в РФ и отметил ускоренную динамику банковского кредитования. Главные заявления президента — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (в центре) на совещании по экономическим вопросам

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин (в центре) на совещании по экономическим вопросам

Фото: пресс-служба президента РФ

Состояние экономики РФ, ее ключевых отраслей, устойчиво, несмотря на внешние попытки дестабилизировать топливный рынок.

Трудности на топливном рынке носят временный характер, они не в состоянии повлиять на общую картину в экономике РФ.

ВВП в мае вырос на 0,3%, за пять месяцев текущего года — на 0,2%.

Госфинансы РФ сохраняют устойчивость.

Бюджет в июне был исполнен с профицитом в 196 млрд руб. за счет как нефтегазовых, так и ненефтегазовых доходов.

Ненефтегазовые доходы бюджета во II квартале выросли на четверть в годовом выражении.

Ускоряется динамика банковского кредитования, включая ипотеку, кредиты юрлицам.

Важнейшая задача — запуск нового инвестиционного цикла в РФ.

Нужно дополнительно поддержать бюджеты регионов.

Экономическую политику РФ нужно ориентировать на долгосрочные цели.

В августе пройдет заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам, на нем планируется обсудить экономические меры.

Отдельно поговорил с Мишустиным до совещания по экономвопросам.

Эрдни Кагалтынов