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Путин об устойчивости экономики РФ, топливном кризисе и поддержке бюджетов регионов

Президент России заявил о временном характере трудностей на топливном рынке

Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам с правительством. Он заявил об устойчивости российской экономики, признал влияние внешних факторов на топливный кризис в РФ и отметил ускоренную динамику банковского кредитования. Главные заявления президента — в подборке «Ъ».

Президент России Владимир Путин (в центре) на совещании по экономическим вопросам

Президент России Владимир Путин (в центре) на совещании по экономическим вопросам

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин (в центре) на совещании по экономическим вопросам

Фото: пресс-служба президента РФ

  • Состояние экономики РФ, ее ключевых отраслей, устойчиво, несмотря на внешние попытки дестабилизировать топливный рынок.
  • Трудности на топливном рынке носят временный характер, они не в состоянии повлиять на общую картину в экономике РФ.
  • ВВП в мае вырос на 0,3%, за пять месяцев текущего года — на 0,2%.
  • Госфинансы РФ сохраняют устойчивость.
  • Бюджет в июне был исполнен с профицитом в 196 млрд руб. за счет как нефтегазовых, так и ненефтегазовых доходов.
  • Ненефтегазовые доходы бюджета во II квартале выросли на четверть в годовом выражении.
  • Ускоряется динамика банковского кредитования, включая ипотеку, кредиты юрлицам.
  • Важнейшая задача — запуск нового инвестиционного цикла в РФ.
  • Нужно дополнительно поддержать бюджеты регионов.
  • Экономическую политику РФ нужно ориентировать на долгосрочные цели.
  • В августе пройдет заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам, на нем планируется обсудить экономические меры.
  • Отдельно поговорил с Мишустиным до совещания по экономвопросам.

Эрдни Кагалтынов

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