Песков назвал спекуляцией статью Bloomberg о переговорах с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что детали территориальных вопросов в контексте ситуации вокруг Украины не стоит обсуждать публично в «мегафонном режиме». Так он прокомментировал статью Bloomberg, утверждающую, что Кремль якобы не намерен возобновлять переговоры до полного установления контроля над ДНР.
Дмитрий Песков отметил, что подобные публикации не следует воспринимать всерьез и уделять им особое внимание. По его словам, такие материалы — спекуляции, которые не отражают официальную позицию российской стороны. Дмитрий Песков добавил, что обсуждение подобных деталей в публичном поле считает нецелесообразным.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Кремль скептически оценивает шансы на прорыв в переговорах, и главным камнем преткновения остается требование президента Владимира Путина о контроле над восточным Донбассом. По данным издания, президент Владимир Путин настаивает на передаче этих территорий в рамках так называемых «Анкориджских договоренностей».
Кремль придерживается принципа «тишины» в переговорах, предпочитая не обсуждать их детали публично, так как это может навредить переговорному процессу. Дмитрий Песков неоднократно указывал на то, что обнародование таких подробностей может помешать их проведению, хотя и признавал важность прямых переговоров между Россией и Украиной.
Украинские власти, по заявлениям Пескова, на данный момент запретили любые переговоры с Российской Федерацией. При этом российская сторона подчеркивает, что Украина не проявляет гибкости и готовности к серьезному обсуждению урегулирования конфликта. В Кремле также считают, что цель мирного урегулирования не может быть достигнута, если обсуждения ведутся без участия России.