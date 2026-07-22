Песков назвал спекуляцией статью Bloomberg о переговорах с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что детали территориальных вопросов в контексте ситуации вокруг Украины не стоит обсуждать публично в «мегафонном режиме». Так он прокомментировал статью Bloomberg, утверждающую, что Кремль якобы не намерен возобновлять переговоры до полного установления контроля над ДНР.

Дмитрий Песков отметил, что подобные публикации не следует воспринимать всерьез и уделять им особое внимание. По его словам, такие материалы — спекуляции, которые не отражают официальную позицию российской стороны. Дмитрий Песков добавил, что обсуждение подобных деталей в публичном поле считает нецелесообразным.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Кремль скептически оценивает шансы на прорыв в переговорах, и главным камнем преткновения остается требование президента Владимира Путина о контроле над восточным Донбассом. По данным издания, президент Владимир Путин настаивает на передаче этих территорий в рамках так называемых «Анкориджских договоренностей».