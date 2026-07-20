В Астрахани вновь заработал «Михайловский», закрытый из-за сальмонеллеза

В Астрахани сегодня возобновил свою работу магазин «Михайловский». В пятницу Советский районный суд досрочно прекратил административное наказание в отношении владельца кулинарии Михаила Дербасова, сообщает «Арбуз».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Астрахани вновь заработала кулинария, закрытая за сальмонеллез

Фото: Вадим Окороков В Астрахани вновь заработала кулинария, закрытая за сальмонеллез

Фото: Вадим Окороков

Магазин открыл свои двери спустя почти месяц после приостановки деятельности. В конце июня суд закрыл «Михайловский» по статье 6.6 КоАП РФ на 30 дней в связи с массовым отравлением посетителей общепита. Поводом для судебных тяжб стал сальмонеллез, которым заболели астраханцы после употребления рыбных котлет из магазина.

15 июля предприниматель Михаил Дербасов попросил суд досрочно прекратить административное наказание в связи с устранением выявленных нарушений. По данным суда, речь шла о непромаркированных швабрах и помойных ведрах, отсутствии специальных халатов для посещения туалета сотрудниками. Также в магазине отсутствовал прибор для измерения температуры и влажности воздуха в одном из цехов, необходимая маркировка на ножах, разделочных досках и другом инвентаре. «Обстоятельств, объективно препятствовавших соблюдению действующего законодательства в сфере здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в ходе судебного разбирательства не было установлено», — говорится в официальном релиза суда.

Несмотря на возобновление работы гастронома, в следкоме все еще рассматривается уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. По сообщению «Арбуза», в первые минуты после открытия «Михайловского» туда прибыли сотрудники регионального СК.

Марина Окорокова