Опубликованы кадры задержания мужчины с бомбой в метро Петербурга

Составлено ИИ-Ассистентъ

В последние годы наблюдается рост числа предотвращенных и совершенных терактов, связанных с украинскими спецслужбами, в России. Эти инциденты включают как прямые нападения, так и вербовку российских граждан для совершения диверсий и сбора разведывательной информации.

Украинские спецслужбы активно используют мессенджеры, такие как Telegram, для вербовки исполнителей и координации их действий. Завербованные лица могут получать задания, касающиеся объектов оборонно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры (например, железные дороги, тоннели) или массовых скоплений людей. Для совершения терактов используются самодельные взрывные устройства, компоненты которых могут приобретаться или изготавливаться на основе инструкций из интернета.

Подобные теракты часто направлены на дестабилизацию общественно-политической ситуации в России, нарушение работы критически важных объектов или объектов, связанных с обеспечением специальной военной операции. Задержания исполнителей обычно проводятся ФСБ и другими правоохранительными органами, при этом возбуждаются уголовные дела по статьям о террористическом акте и связанным с ним преступлениям, включая участие в террористической организации и незаконный оборот взрывчатых веществ.