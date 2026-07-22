Лавров: Россия и Китай не снабжают Иран оружием
Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания Россия-АСЕАН отверг сообщения о том, что РФ и КНР напрямую снабжают Иран оружием для атак на американские объекты.
«Сейчас почему-то раздувают на Западе, в Вашингтоне в частности, какую-то тему, что Россия и Китай напрямую снабжают Иран тем вооружениями, которые Иран использует для атак американских объектов. Ну, вы знаете, просто даже уже как-то неловко это слышать»,— сказал Сергей Лавров.
Министр отметил, что Россия выступает за прекращение боевых действий на Ближнем Востоке, поскольку продолжение конфликта не входит в интересы ни США, ни Ирана. Он также заявил, что Москва поддерживает переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном и готова содействовать в достижении долгосрочного соглашения.
Взаимодействие между Москвой, Пекином и Тегераном проявляется не только на дипломатическом уровне, но и в военной сфере. Так, в марте 2025 года Китай, Россия и Иран провели совместные военно-морские учения «Бонд безопасности-2025» в акватории у иранского порта Чабахар. Подобные учения проводились и ранее, например, в 2023 году в Аравийском море.
США выражают обеспокоенность сотрудничеством России и Китая в оборонной сфере и рассматривают возможность публикации разведданных о поставках китайского оружия России. Также американская разведка утверждала, что Китай может тайно поставлять Ирану системы ПВО, включая переносные зенитно-ракетные комплексы, что, по словам источников, представляет асимметричную угрозу для низколетящих самолетов ВВС США. Китайская сторона неоднократно опровергала эти сообщения, заявляя, что не поставляет оружие сторонам конфликта.
Иран, в свою очередь, активно ищет новые возможности для получения вооружений, особенно после израильских налетов в июне 2025 года, которые серьезно повредили его системы ПВО. Сообщалось, что Тегеран намерен получить от Китая зенитно-ракетные комплексы HQ-9 и ракеты «земля-воздух» по нефтяному бартеру для восстановления своих сил противовоздушной обороны. Также обсуждается пополнение иранского авиапарка китайскими истребителями J-10C.