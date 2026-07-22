Лавров: Россия и Китай не снабжают Иран оружием

Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания Россия-АСЕАН отверг сообщения о том, что РФ и КНР напрямую снабжают Иран оружием для атак на американские объекты.

«Сейчас почему-то раздувают на Западе, в Вашингтоне в частности, какую-то тему, что Россия и Китай напрямую снабжают Иран тем вооружениями, которые Иран использует для атак американских объектов. Ну, вы знаете, просто даже уже как-то неловко это слышать»,— сказал Сергей Лавров.

Министр отметил, что Россия выступает за прекращение боевых действий на Ближнем Востоке, поскольку продолжение конфликта не входит в интересы ни США, ни Ирана. Он также заявил, что Москва поддерживает переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном и готова содействовать в достижении долгосрочного соглашения.