Песков: Россия не пересматривала условия переговоров с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не воспринимать всерьез публикацию Bloomberg о позиции Москвы по мирным переговорам с Киевом. В статье утверждается, что Россия не возобновит контакты до тех пор, пока ее армия не займет Донецк.
По словам господина Пескова, материал «относится в большей степени к разряду спекуляций». Пресс-секретарь напомнил, что условия для прекращения боевых действий президент Владимир Путин огласил еще два года назад на встрече с руководящим составом МИДа.
«Эти параметры хорошо известны всем в мире, в том числе в Киеве. И мы неоднократно повторяли, что Киеву просто достаточно взять на себя ответственное решение, и боевые действия могут очень быстро остановиться, с тем чтобы перейти к серьезным, сложным переговорам»,— сказал господин Песков.
О планах руководства России вернуться к переговорам только после взятия Донецка Bloomberg писало сегодня со ссылкой на два источника, близких к Кремлю. По словам одного из них, Минобороны России заверило президента, что сможет установить полный контроль над территорией к концу года.
Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Россия готова к переговорам с Украиной, но отмечает отсутствие предпосылок для них со стороны Киева. Ранее МИД Украины заявлял, что Украина не доверяет президенту Владимиру Путину и не согласится на переговоры с его участием, настаивая на выводе российских войск с территорий, которые Киев считает своими. При этом украинская сторона ранее отказывалась от мирного соглашения и продолжает сопротивляться попыткам урегулирования конфликта.
Позиция России, озвученная Владимиром Путиным, включает требование полного вывода войск Украины из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. В Москве также заявляли, что Россия настаивает на комплексном договоре, который включает нейтральный статус Украины, гарантии безопасности, демилитаризацию, денацификацию Украины, признание Крыма и Донбасса. Эти условия, по словам Дмитрия Пескова, были оглашены Владимиром Путиным ещё два года назад.
В прошлом году США и Украина обсуждали план урегулирования конфликта, выдвинутый Дональдом Трампом, который включал отказ НАТО размещать войска на Украине и признание Крыма, Донецкой и Луганской областей де-факто российскими. Однако тогда же сообщалось, что Москва и Киев далеки от компромисса по ключевым вопросам. Дмитрий Песков отметил, что мирные переговоры с Украиной могут быть возможными только после того, как Киев примет необходимое ответственное решение, чтобы перейти к серьёзным переговорам.