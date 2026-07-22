Песков: Россия не пересматривала условия переговоров с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не воспринимать всерьез публикацию Bloomberg о позиции Москвы по мирным переговорам с Киевом. В статье утверждается, что Россия не возобновит контакты до тех пор, пока ее армия не займет Донецк.

По словам господина Пескова, материал «относится в большей степени к разряду спекуляций». Пресс-секретарь напомнил, что условия для прекращения боевых действий президент Владимир Путин огласил еще два года назад на встрече с руководящим составом МИДа.

«Эти параметры хорошо известны всем в мире, в том числе в Киеве. И мы неоднократно повторяли, что Киеву просто достаточно взять на себя ответственное решение, и боевые действия могут очень быстро остановиться, с тем чтобы перейти к серьезным, сложным переговорам»,— сказал господин Песков.

О планах руководства России вернуться к переговорам только после взятия Донецка Bloomberg писало сегодня со ссылкой на два источника, близких к Кремлю. По словам одного из них, Минобороны России заверило президента, что сможет установить полный контроль над территорией к концу года.