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Песков прокомментировал сообщения о встрече представителей России и ФРГ в Баку

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не располагает информацией о встрече российских представителей с германскими коллегами в столице Азербайджана Баку. Об этом он рассказал на брифинге для журналистов.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что 12–14 июля в Баку находились представители Германии, а также бывший премьер-министр России Виктор Зубков и глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Он предположил, что между ними состоялась «тайная встреча». Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в тот же день заявил, что ему об этом ничего не известно.

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