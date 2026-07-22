Саратовская облдума запретила розничную продажу вейпов

Саратовская областная дума установила полный запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей для них с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. Запрет также распространяется на рекламу табачных изделий и вейпов, включая вывески и подсветки в местах продажи.

По словам председателя областного парламента Алексея Антонова, инициатива направлена на защиту здоровья жителей, особенно детей и подростков, для которых электронные сигареты представляют существенную угрозу. Он отметил, что у подростков, пристрастившихся к вейпам, на 75% возрастает риск развития хронической обструктивной болезни легких, а риск астмы увеличивается более чем на 30%.

Помимо запрета на розничную продажу электронных систем доставки никотина и сопутствующих жидкостей, закон вводит ограничения на приобретение и распространение табачной и никотиносодержащей продукции на территории детских оздоровительных учреждений, социальных организаций, религиозных зданий и сооружений для богослужений, а также в местах проведения официальных спортивных соревнований и зонах отдыха у водоемов, включая пляжи.